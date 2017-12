Boxen Ein Mann für alle Fälle Karl-Heinz Pohl hat sich mit zehn dem Boxen verschrieben. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Der Präsident des Boxclubs Döbeln, Karl-Heinz Pohl, freut sich jedes Jahr am Wochenende vor Weihnachten über eine restlos gefüllte Sporthalle Döbeln Nord. Dabei muss das Döbelner Original jeden Besucher einzeln begrüßen. © Dietmar Thomas

Döbeln. Er ist ein wahres Original im sächsischen Boxsport: Karl-Heinz Pohl vom BC Döbeln. Der 68-jährige Fuhrunternehmer war nicht nur selbst erfolgreicher Faustkämpfer, sondern ist seit Jahren in Personalunion Vereinschef, Trainer und Organisator. Ein Mann für alle Fälle eben, wobei er sich mit dem Weihnachtsboxen ein Denkmal geschaffen hat. Nach 25 Auflagen sollte eigentlich Schluss sein. Doch die Publikumsgunst ist ungebrochen und so hat Karli, wie er von allen genannt wird, die 28. Auflage über die Bühne gebracht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Aus diesem Grund ist Karl-Heinz Pohl bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

Begonnen mit dem Boxen hat Pohl in Leisnig. Ein Onkel nahm ihn mit zum Wettkampf. Er sah als Zehnjähriger den Leisniger Grunsch boxen, „Der haute dem Gegner den Arsch voll. Da hab ich gesagt, dass ich mal so werden will, wie der boxt“, sagt Pohl. Nach dem Kampf wurde er bei Trainer Fred Kohlisch angemeldet. Der erkannte nicht nur das Talent des heute noch 1,72 Meter kleinen Pohl, sondern verpasste ihm auch gleich den passenden Spitznamen: „Stupse“. Den ersten Kampf machte er dann nach einem Jahr Training in Sebnitz. Der Kampf ging verloren. Die Tränen liefen. „Das war gut, du kleiner Kerl, tröstete Kohlisch mich väterlich“, erinnert sich Pohl, und sagt weiter: „Ich hab danach trainiert wie ein Hamster.“

Erfolge blieben deshalb in den nächsten Jahren nicht aus. Für Dynamo Waldheim wurde er Spartakiadesieger, auch Dritter der DDR-Meisterschaft. Er boxte für Vereine wie Dynamo Leipzig oder Berlin und den ASK Frankfurt. Erst im Alter von 40 Jahren beendete er seine aktive Karriere in Roßwein, um umgehend als Funktionär, zwischenzeitlich sogar als Vizepräsident des Landesverbandes, weiterzumachen. „30 Weihnachtsboxen mache ich, bis dahin will ich einen Nachfolger eingearbeitet haben“, sagt Karl-Heinz Pohl zur Zukunft und fügt an: „Denn irgendwann geht es nicht mehr.“ Wobei ganz loslassen, wird und kann er wohl auch dann nicht.

