Ein Mann, ein Baum und eine lange Geschichte

zurück Bild 1 von 2 weiter Zweimal Rudi Glona: Das historische Foto zeigt den eigens in Szene gesetzten ersten Baumeinschlag auf dem künftigen Kraftwerksgelände 1966. Dichter Tann bedeckte zu dieser Zeit mitnichten das Baugelände. Für das große Bild hat sich Rudi Glona fast 52 Jahre später noch einmal in Szene setzen lassen. Fotos: Steffen Bistrosch/Archiv Kraftwerk Boxberg © - keine Angabe im huGO-Archivsys Zweimal Rudi Glona: Das historische Foto zeigt den eigens in Szene gesetzten ersten Baumeinschlag auf dem künftigen Kraftwerksgelände 1966. Dichter Tann bedeckte zu dieser Zeit mitnichten das Baugelände. Für das große Bild hat sich Rudi Glona fast 52 Jahre später noch einmal in Szene setzen lassen. Fotos: Steffen Bistrosch/Archiv Kraftwerk Boxberg



Zwischen diesen beiden Bildern liegt mehr als ein halbes Jahrhundert. Zeitzeugen zufolge war es im Mai 1966, als Otto Pannosch auf dem Flur der eigens für die bauvorbereitende Phase hergerichteten Baracke Nummer „Zwei“ in der sogenannten Aufbauleitung tönte: „Los, wir gehen jetzt raus und machen ein Foto für die Presse!“ Und so kam es, dass zum einen Otto Pannosch sein historisches Foto knipste und zum anderen der Forstarbeiter Rudi Glona aus Nochten zufälligerweise zu der Ehre kam, den offiziell ersten Baum auf der zukünftigen deutsch-sowjetischen Großbaustelle des Kraftwerks Boxberg zu fällen.

Dabei war es nicht dieser Baum, dessen Ende gleichzeitig den Beginn eines neuen Zeitalters für das kleine Heidedorf Boxberg einläutete. In der Gegend stand seit Jahren nicht mehr nur finsterer Tann und wildes Dickicht. Der heute 78-jährige Rudi Glona erinnert sich noch gut an die Zeiten damals. Und an das große Armeelager, das hier vor dem Kraftwerksbau intensiv genutzt worden war. Eine richtige Infrastruktur gab es hier, mit Straßen, Wegen, Plätzen, Baracken, Reichsbahnhaltepunkt, ein Freilichttheater sogar.

Dort habe der gelernte Tischler aus Weißkeißel, Rudi Glona, den DDR Star Peter Wieland auftreten sehen. Auf dem Truppenübungsplatz habe man damals mit schweren Waffen geschossen, öfter auch mit Panzern. Ein paar hundert Meter vom eigenen Wohnhaus weg erschütterten die Detonationen das Erdreich. So manches Mal habe er nachts nicht schlafen können deswegen. Der Übungsplatz sei dann verlegt worden, nach Haide. Anfang der Sechziger sollte schon einmal ein Kraftwerk gebaut werden, das Projekt wurde allerdings nicht umgesetzt. Zu hören kriegte man den Truppenübungsplatz später immer noch deutlich genug.

Mit Säge, Bohrer und Sprengstoff

Rudi Glona mochte nicht in der Landwirtschaft arbeiten, stattdessen zog es ihn Anfang der Sechziger in die Forstwirtschaft. Richtig begonnen habe es mit dem Roden von Wurzelstöcken bei Spremberg. Mit Säge, Bohrer und reichlich Sprengstoff seien sie unterwegs gewesen. In Vorbereitung der nahenden Grubenbagger. Die kienhaltigen Stöcke gingen bis nach Rostock zur Pechsiederei oder wurden von Holzhändlern weiterverkauft. Von Frühjahr bis Herbst wurde durch die Forstwirtschaft hier Kiefernharz in Größenordnungen gewonnen. Und im Winter wurde die Harzung des darauffolgenden Jahres vorbereitet. In der rohstoffarmen DDR wurde das Harz als Terpentin in der Farbindustrie gebraucht, das Holz in der Zellstoffherstellung weitergenutzt, Arzneimittel und Kosmetik sind damit hergestellt worden, Sprengstoff wohl auch.

Viel unterwegs sind die Forstleute gewesen, zum Bäume fällen bis nach Markersbach sogar, das Pumpspeicherwerk dort war beeindruckend. Obwohl, Fällen, das mussten sie gar nicht so oft, erinnert er sich heute. Den Baum auf dem Foto hält Glona heute für unfachmännisch gefällt. Viel zu hoch stehe der Stock. Schade sei es nicht um den Baum gewesen, der habe sowieso nicht mehr lange zu leben gehabt. Der alte Forstmann erkennt den Kienzopf deutlich, eine Pilzkrankheit. Schwer sei die Arbeit gewesen, ein Leben lang, sein Leben lang. Das spüre er jeden Tag mehr in den Knochen.

Dann kam die riesige Baustelle in die sonst so beschauliche Gegend. Und die zahllosen Transport- und Baufahrzeuge donnerten Tag und Nacht auf der Kopfsteinpflasterstraße durch Nochten hindurch. Die Silhouette des Kraftwerks war nicht schön, der Lärm und Staub allgegenwärtig, das Abblasen des Dampfes durch die Sicherheitsventile zu oft zu lange zu laut, der Schnee, der des Nachts im Winter fiel, färbte sich am Morgen schwarz.

Und Fremde zogen her. Der Arbeit wegen. Mit ihnen kamen der Dorfkonsum, der Kindergarten, die Fleischerei, der Bäcker, die Gaststätte und mindestens jede Stunde ein Bus. Früher war das so. Das Kraftwerk ist immer noch da. Viel, viel leiser jetzt und sauberer. Vom Rest ist nicht viel geblieben. Nur die Alten bleiben bis zum Schluss, die Jungen nur solange sie Arbeit haben. Ins Kraftwerk habe es ihn nie gezogen, sagt Glona. Seine Welt sei immer die da draußen gewesen, im Wald, in der freien Natur. Das mit der Kohle sei auch ein Raubbau an der Natur, er erinnere sich noch gut an das Jagdschloss und die ganze Gegend dort.

Aber was wäre ohne Kohle? Nur von Wind und Sonne erzeugte Energie hält er für Träumerei. Vielleicht steht das Kraftwerk in Boxberg nicht noch weitere fünf Jahrzehnte, aber das eine oder andere Jahr werde bestimmt dazukommen. Sagt und hofft der Mann, der den Wald liebt. Er hält das alte Bild in seinen Händen und kann nicht glauben, dass das schon alles war. Es hat doch erst vor zweiundfünfzig Jahren begonnen. Erinnerung hält jung. Alles.

zur Startseite