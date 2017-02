Ein Mann, der nie in der Schule war Am Sonnabend kommt der Musiker und Autor André Stern ins Schützenhaus und erzählt seine Geschichte.

Leben und Lernen aus Begeisterung – das ist das Thema eines Vortrages, der am 25. Februar im Pulsnitzer Schützenhaus zu erleben ist. Und es wird nicht nur ein Vortrag sein, sondern Autor André Stern hofft, mit den Teilnehmern in ein offenes Gespräch zu kommen. André Stern hat keine Schulbank gedrückt und ist dennoch erfolgreich. In seinem Vortrag erzählt er seine Geschichte, die Geschichte eines Kindes, das nie eine Schule besucht hat. 1971 wurde André Stern in Paris geboren. Er ist Musiker, Komponist, Journalist, Autor und Gitarrenbaumeister.

André Stern unterrichtet Musik, hält Vorträge, arbeitet im Bereich Informatik und begleitet verschiedene Projekte in der Tanz- und Theaterwelt. „Ich bin ein glücklicher Mensch – beruflich und sozial“, sagt er selbst. André Stern spricht bei seinem Vortrag fließend deutsch und berichtet aus seinem Leben. (SZ)

Vortrag und Gespräch mit André Stern, 25. Februar, 19 Uhr, Schützenhaus Pulsnitz (Einlass: 18.30 Uhr)

Karten im Vorverkauf für 15 Euro unter 035955 74110 oder unter ines-albrecht-stoelzer@t-online.de bzw. unter www.schuetzenhaus-pulsnitz.de

