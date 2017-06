Ein Manager der etwas anderen Art Noch mehr Menschen sollen ohne Auto in die Sächsische Schweiz gelockt werden. Gesucht: ein Mobilitätsmanager.

Die Kirnitzschtalbahn ist mit erhöhten Einstiegen in Bad Schandau und am Lichtenhainer Wasserfall nun auch für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer gut erreichbar © Dirk Zschiedrich

Sächsische Schweiz. Wanderkarten für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwagen, die barrierefreie Routen ausweisen; Fähranleger, die bei jedem Elbpegel von allen Menschen gleich gut genutzt werden können; sichere Umstiege vom Zug zum Bus mittels intelligenter Infosysteme; Elektroautos und E-Fahrräder, die jeder Gast unkompliziert ausleihen kann: Das Angebot für umweltfreundlichen Tourismus in der Sächsischen Schweiz sei zwar schon jetzt sehr gut, sagt Ulrike Funke. Die Geschäftsführerin des Vereins Landschaft Zukunft sagt aber auch: „Man kann immer noch besser werden.“

Der Verein ist vielen bekannt, weil er hilft, Fördermittel der Europäischen Union für Firmen, Kommunen und Hausbauer in die Sächsische Schweiz zu holen. Außerdem hat er das Gütesiegel „Gutes von hier“ für regionale Produkte erdacht. Nun haben sich Ulrike Funke und ihr Team zusammen mit vielen Partnern ein neues Projekt überlegt. „Wir wollen ab September für die Sächsische Schweiz einen Mobilitätsmanager einstellen“, sagt Funke. Er soll in den nächsten drei Jahren dafür sorgen, dass Einwohner und Gäste der Sächsischen Schweiz künftig noch leichter und schneller an ihr Ziel kommen – ohne Auto. „Es geht uns darum, mit immer besseren Ideen den Individualverkehr zurückzufahren“, sagt Ulrike Funke. Dabei denkt sie etwa an schicke Bahnhöfe mit Kiosks, Parkplätzen und Infos für Besucher oder Stromtankstellen für Elektroautos und -Fahrräder.

Für das Projekt stehen 135 000 Euro bereit. 80 Prozent davon übernimmt die EU, die restlichen 27 000 Euro haben Partner aus der Region beigesteuert. Zu ihnen gehören unter anderem die Orte Hohnstein, Königstein, Pirna, Rathen und Sebnitz, die Nationalparks Sächsische Schweiz und Böhmen, der sächsische Bergsteigerbund, die Deutsche Bahn, die OVPS, der Landkreis sowie die beiden Tourismusverbände Böhmens und der Sächsischen Schweiz. „Mich hat beeindruckt, wie schnell unsere Partner das Geld zugesagt haben“, sagt Funke. Das Interesse an dem Projekt sei groß.

Bewerbungen für die Vollzeitstelle können mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 10. Juli geschickt werden an ulrike.funke@landschaftzukunftev.de. Weitere Infos gibt der Verein im Internet.

