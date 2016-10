Ein Makler wirbt offiziell für Großenhain Sein Messeauftritt soll eine Art Bürger-Marketing werden. Jeder kann für seine Stadt werben.

Schönes Wohnen, gute Kinderbetreuung und attraktive Arbeitsplätze als wichtige Standortfaktoren, um junge Leute nach Großenhain zu ziehen, denn ein familiäres Stadtklima ist heutzutage etwas wert. © Klaus-Dieter Brühl

Lange hat die Stadt gezaudert. Soll sie oder soll sie nicht? Nun lässt sie Makler Jörg Heller machen und wartet gespannt ab, was dabei heraus kommt. Denn der Großenhainer Immobilienmakler wird nun erstmals mit Unterschrift von Oberbürgermeister Sven Mißbach für Großenhain werben. Und zwar auf der größten regionalen Haus-Messe Deutschlands – die Ortec in Dresden. Vom 2. bis 5. März 2017 wird Großenhain dort in der Halle G 5 seinen Stand haben, Flyer verteilen und zu Gesprächsforen einladen. Das Beste daran – die Marketingaktion ist keine Schaffe einer Verwaltung, sondern alle können mitmachen. „Wohnungen oder Bauland hat mancher schon angeboten“, so Jörg Heller, „aber wir wollen Großenhain als gemütliches Städtchen zum Leben, Wohnen und Arbeiten präsentieren.“

Heller möchte nicht nur Schlafgäste aus Dresden ansprechen, dass es hier weitaus günstigere Eigenheime oder Wohnungen gibt als in der Landeshauptstadt. Nein, junge Familien, Singles oder auch Rentner sollen auf die Idee gebracht werden, dass es sich in der „Stadt im Grünen“ einfach gut lebt. Für Stadtbaudirektor Tilo Hönicke ist ein weiterer Aspekt hinzugekommen – Sicherheit. „In Großenhain kann man auch abends noch zu Fuß nach Hause gehen. Ich denke, Sicherheit wird künftig eine ganz andere Rolle spielen“, so Hönicke.

Jörg Heller will in den nächsten Wochen Firmen, Sportvereine, Schulen und Kitas, Wohnungsgesellschaft und private Hauseigentümer ansprechen, was sie gern bewerben möchten und was für sie zum Stadtbild dazugehört. Wer möchte, kann sein Angebot auch bei Großenhains Wirtschaftsförderer Stefan Wenzel abgeben. Welche Fachkräfte werden in Großenhain gesucht? Wo kann man hier bauen oder welche Häuser suchen Mieter? Jeder kann das Bild seiner Stadt mit Fakten anreichern. Makler Heller findet diese Art Bürger-Marketing für dringend nötig. „Meißen oder Radebeul werden touristisch wahrgenommen, da fahren auch viele Dresdner mal hin oder sehen schöne Bilder im Fernsehen oder in der Zeitung“ – Großenhain kann da nicht mithalten. Dass der S-Bahn-Takt der Züge nach Dresden alleine keine Zuzüge bringt, das hat die Stadt seit Jahren festgestellt. „Also müssen wir den Dresdnern erst einmal sagen, wer wir sind und was es bei uns gibt“, ist Heller überzeugt. Dass das gerade auf der größten regionalen Haus-Messe passieren kann, wo der Veranstaltungsort gleich auch noch der Zielort ist, das ist nahezu perfekt. Dass die Umlandgemeinden und Städte zunehmend für sich werben, stellt auch Ortec-Sprecherin Ines Kurze fest. Einige Städte offerieren Immobilienangebote, doch dieses Konzept Bürger, Vereine und Unternehmen einzubeziehen, ist neu. „Für unsere Besucher ist das durchaus interessant, viele gehen wieder ins Umland, weil Dresden zu teuer für sie wird. Das ist ein Phänomen vieler Schwarmstädte, in denen plötzlich die Preise steigen“. sagt Ines Kurze. Bauwillige, Wohn-Pendler, Jobsucher oder junge Eltern, die ein familiäres Stadtklima suchen, sind angesprochen. Präsentiert werden dazu im Vorfeld auch Spots bei Hitradio RTL, die teils auch von Großenhainer und Umland-Firmen gestaltet werden können.

Die Ortec-Messe und Kongress GmbH gehört seit 2008 mehrheitlich zur DDV-Mediengruppe, zu der auch die Sächsische Zeitung gehört. Zu den bekanntesten Veranstaltungen zählen dabei u. a. die HAUS – die größte regionale Baumesse Deutschlands, die KarriereStart sowie die Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen. Weitere renommierte Veranstaltungen sind die Motorradmesse SachsenKrad, die FLORIAN, Fachmesse für Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, die Dresdner Immobilienmesse IMMO & FINANZ und die Mittelstandsmesse saxxess. Beate und Roland Zwerenz, geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, können dabei seit 1990 auf Erfahrungen in dieser Branche verweisen.

