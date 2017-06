Ein Märchenland für Meißen Der Tierpark soll eine neue Attraktion erhalten. Dessen Chef Heiko Drechsler hofft auf verständnisvolle Stadtväter.

Meißen. Die Nachricht hat Meißens Tierparkchef Heiko Drechsler mit Wohlgefallen vernommen. Er habe gehört, dass im Rathaus erwogen werde, seinen Betrieb erneut für zwei Jahr finanziell zu unterstützen. 2016 und 2017 hatte die Stadt dem Tierpark bereits jährliche Zuschüsse von je 60 000 Euro zukommen lassen. „Mit dem Geld konnte ich richtig professionelle Tierpfleger einstellen und sicher planen“, so Drechsler. Das sei sonst aufgrund der durch das Wetter stark schwankenden Besucherzahlen kaum möglich. So hätten die warmen Temperaturen in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass Familien eher ins Bad als nach Siebeneichen gefahren sind.

„Wenn die Stadträte diesem Plan zustimmen würden, wäre das eine tolle Sache für uns“, sagt Drechsler. Er wolle sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. So sollen im nächsten Jahr alte Gehege rekonstruiert werden. Späterhin will der Tierparkchef für Familien mit Kindern zudem eine weitere Attraktion schaffen. Drechsler möchte mithilfe von Dresdner Firmen wie Malerei & Werbung Werker eine Art Märchenland auf dem Gelände einrichten. Losgehen soll es mit einem Hexenhäuschen und Rumpelstilzchen. (SZ/pa)

