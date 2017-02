Ein märchenhaftes Zimmer Die Görlitzer Künstlerin Hjørdis Kalke hat in der Kunnersdorfer Kita eine Dachkammer gestaltet. Ein absolutes Unikat.

Hjørdis Kalke ist die Künstlerin, die die einzigartigen Wandmalereien zeichnete. Die Ideen der Kinder setzte sie um. © Constanze Junghanß

Zarte Halme, pastellfarbene Blüten und ein verschlungener Weg zum Traumschloss: Hjørdis Kalke hat dem Kindergarten „Sonnenhügel“ ein Märchenzimmer unter dem Dachboden gemalt. Viele Details sind zu entdecken: der Frosch in der Wiese, das zentimetergroße Königspaar, winzige Elfen oder ein Zwerg. Über ein Jahr Arbeit stecken in dem Raum, der jetzt feierlich mit Kindern, Erzieherinnen und Bürgermeister Bernd Kalkbrenner eröffnet werden konnte. Die 39-Jährige schenkte der Kunnersdorfer Einrichtung die künstlerische Gestaltung, die ein Unikat ist. Ihre beiden Mädchen besuchen mit weiteren neun Krippen- und 30 Kindergartenkindern den „Sonnenhügel“. Sie sagt: „Ich wollte der Einrichtung, die mit dem Mitarbeiterteam immer so wunderbar für die Kinder da sind, etwas Besonderes zurückgeben.“

Gemalt hat sie am Vormittag. Dabei konnten der Kunnersdorferin, die in Görlitz ein Geschäft betreibt, Mädchen und Jungen nicht nur über die Schultern schauen, sondern auch Wünsche einbringen, was alles auf den Wänden und der Tür an Figuren erscheinen soll. Die Dachschräge blieb den Kindern überlassen. Mit runden Schwämmchen wurden Hunderte Punkte an die Wand gegenüber der Märchenlandschaft getupft. Vor der Verwandlung der Dachkammer war an der Stelle ein Abstellraum. Jetzt bietet er eine Kulisse zum Lesen, Verkleiden und Geschichtenerzählen. Helle Farben mit einem Hauch Frühlings-ambiente laden zum Spielen und Entspannen ein. Dass Hjørdis Kalke jede Menge Talent für solche Gestaltungsmöglichkeiten mitbringt, liegt wohl an ihrem ursprünglichen Traumberuf. „Ich wollte eigentlich Malerei studieren“, erzählt sie. Auch wenn die Studienrichtung letztlich Kultur- und Management war. Die Unternehmerin malt jedoch immer noch und verkauft nebenbei einige ihrer Werke in ihrem Kunsthandwerkergeschäft „Schøn & gut“ auf der Brüderstraße. Das Projekt im Kindergarten habe ihr solche Freude bereitet, dass sie sich gut vorstellen kann, mit weiteren Malereien das Haus „Sonnenhügel“ zu gestalten. Als Dankeschön überreichten die Kinder der Künstlerin ein großes gelbes Plakat, versehen mit ihren Handabdrücken.

Umgestaltet wird noch mehr im Gebäude. Die Einrichtung bekommt eine richtige Kinderküche mit Abwaschbecken, Herd und allem, was dazugehört. Nur in „Mini-ausführung“, passend in Kindergröße. „Hier werden wir gemeinsam kochen und backen, Geschirr spülen und abtrocknen“, sagt Leiterin Tina Wohnberger.

