Ein Mädelsabend mit ABBA-Musik Im Zittauer Filmpalast läuft am Mittwochabend „Mamma Mia“, aber nur für Frauen. Mehr Termintipps gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com

Die Musik der legendären schwedischen Pop-Gruppe ABBA funktioniert bis heute. © dpa

Im Filmpalast Zittau am Markt wird es am Mittwochabend musikalisch. In der Reihe „Ladies Preview“ läuft „Mamma Mia“. Darin geht es um drei Männer, eine Hochzeit und einige Verwirrungen. Und vor allem: um Musik der legendären schwedischen Pop-Gruppe ABBA. Die ganze Story wird mehr oder weniger ausschließlich mit den vielen bekannten Hits der Band erzählt. Mitsingen erlaubt. Zu diesem besonderen Preview-Abend bekommen die Besucherinnen zur Begrüßung ein Glas Sekt serviert, teilt der Veranstalter mit.

Achtung, Jungs: Dieser Filmabend ist nur für Frauen! Um 19.45 Uhr geht’s los, der Einlass beginnt bereits um 19.20 Uhr. Tickets kosten 8 Euro, im Vorverkauf 7,50 Euro. (szo)

