Ein Lutherbaum für Porschütz Seit Sonnabend steht die Pflanze im Priestewitzer Ortsteil. Ausgedacht hat sich die Aktion die Dorfjugend.

Mit vereinten Kräften wird der Baum in die Erde gepflanzt. © Klaus-Dieter Brühl

Die jungen Porschützer um Philipp Münch und weitere Mitstreiter können sich freuen. Denn der Lutherbaum steht – dank ihrer Initiative. Damit wird zum einen die jahrhundertealte Tradition der Lutherehrung fortgeführt, zum anderen in Porschütz an einem öffentlich zugänglichen Ort ganz praktisch ein schönes schattiges Plätzchen mit einer Sitzecke für alle geschaffen.

Möglich macht das die Aktion „Lutherbäume“ des MDR zum Reformationsjubiläum. Man bewarb sich, wurde auch ausgewählt, musste sich dann um Dinge wie Schachtgenehmigung, Einverständnis der Nachbarschaft und die Beschaffung des Baumes kümmern und fand schließlich einen Gartenbaubetrieb, der die stattliche Winterlinde anlieferte und am Samstag fachgerecht in den Boden brachte. Michael Schumann, der Chef der Radebeuler Gartengestaltung GbR, war überrascht und erfreut über die große Resonanz, denn fast das ganze Dorf war auf den Beinen. Es gab Kaffee und Kuchen, eine kleine Andacht mit Pfarrer Pohl und sogar eine „Aktion Zeitkapsel“. Denn jeder konnte einen „Brief an die Zukunft“ mit seinen Wünschen, Sorgen und Vorstellungen schreiben, der dann in einer Edelstahlkassette verwahrt und sorgsam dem frisch gepflanzten Baum an die Wurzel gelegt wurde. Die Familien Münch und Sachse werden sich als Baumpaten um die Linde kümmern, und bei guter Pflege ist zu erwarten, dass es einige Generationen dauern wird, bis die Zeitkapsel wieder zum Vorschein kommt.

