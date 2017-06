Ein Lutherbaum für den verstorbenen Ehemann Doris Rybka aus Weißwasser hat eine Winterlinde im ehemaligen Schlosspark Förstgen gepflanzt – das ist ein Ort mit besonderer Bedeutung für sie.

Doris Rybka (links) legt wie auch Enkel Leon (rechts) und viele Freunde und ehemalige Schulkameraden noch eine Rose, als Zeichen der Liebe und zum Andenken an Wolfgang Rybka, an die Luther-Linde. © Bernhard Donke

Förstgen. Gut 50 Personen haben sich vorige Woche Dienstag, 16 Uhr, im ehemaligen Schlosspark Förstgen eingefunden, um Zeuge der Aktion „Baumpatenschaft Lutherbäume 2017“ vom MDR Sachsen und Firmen des sächsischen Landschaftsbaus zu sein. Doris Rybka aus Weißwasser übernahm für einen Lutherbaum die Patenschaft und pflanzte eine Winterlinde – Tila Cordata – im ehemaligen Schlosspark in Förstgen ein. Dazu reisten auch ihre beiden Töchter, die in Bayern ihren Lebensmittelpunkt haben, mit ihren Kindern an.

Sie widmete diesen Baum in Gedenken an ihren am 16. Mai 2015 verstorbenen Ehemann Wolfgang. Er sei in Förstgen geboren, habe seine Kindheit und Jugend hier verbracht, berichtet Doris Rybka. „Wir lernten uns im Park bei einer der damals vielen Veranstaltungen kennen und lieben, haben viele schöne und unvergessliche Stunden hier erlebt, auch noch, als wir längst verheiratet waren und in Weißwasser lebten“, sagt sie. Nach seinem Tod fand Ehemann Wolfgang in Förstgen auf dem Friedhof auch seine letzte Ruhestätte. „Mit dem Lindenbaum im Park schließt sich nun der Kreis“, erklärt Doris Rybka, die die große Resonanz unter den Bürgern von Förstgen als sehr angenehm empfand.

Die Pflanzaktion vorbereitet und umgesetzt haben Mitarbeiter der Gartenbau Gustav Halke GbR aus Niesky. Die Winterlinde ist etwa 18 Jahre alt und hat einen Stammumfang von 18 bis 20 Zentimetern – und ist mit einen Drahtpflanzballen versehen. Der soll ein Anwachsen des Baumes mit Sicherheit gewährleisten. Mit der Patenschaft über den Lutherbaum hat Doris Rybka auch dessen Pflege mit übernommen. Dabei wird sie durch den Verein Parkfreunde Förstgen und Lothar Halke mit unterstützt.

zur Startseite