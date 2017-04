Ein Lichtblick für das Jugendhaus Brandschutzauflagen erfordern einen Umbau. Das Erdgeschoss ist gesperrt. Doch langsam zieht wieder regelmäßig Leben ein.

Karolina Kempe (von links) und Isabel Spickenreuther vom Vorstand des Jugendhauses haben am Freitag mit dem Linken-Landtagsabgeordneten Falk Neubert und Marika Tändler-Walenta über die Probleme des Jugendhauses Roßwein gesprochen. © André Braun

Auf die Osterferien freuen sich viele Roßweiner Kinder nicht nur, weil sie schulfrei haben, sondern weil es im Jugendhaus endlich wieder ein Ferienangebot gibt. Da ist sich Isabel Spickenreuther vom Vorstand des Vereins sicher. „Im Winter konnten wir unser Zentrum nicht öffnen, weil es keinen Sozialarbeiter gab“, sagte die 34-Jährige am Freitag. Seit vier Wochen teilen sich Nicole Schröder und Stev Buttler die Vollzeitstelle des Sozialarbeiters. Das sei zwar ein Anfang, aber immer noch zu wenig, um eine ordentliche Jugendarbeit in der Stadt anzubieten, wie es sie früher einmal gab, sagte Karolina Kempe, die ebenfalls im Vorstand ist.

In den Köpfen einiger Roßweiner sei noch nicht angekommen, dass in dem Haus an der Goldbornstraße „bei Veranstaltungen nicht nur Krach gemacht wird, sondern hier eine wichtige Arbeit geleistet wird“. „Wenn die Kinder nach der Schule zu uns kommen, haben sie manchmal noch nicht einmal ein Mittagessen gehabt. Wir sorgen hier auch für die Grundverpflegung. Das wissen viele gar nicht“, sagte Isabel Spickenreuther im Gespräch mit dem Linken-Landtagsabgeordneten Falk Neubert und Marika Tändler-Walenta. Diese ist Sprecherin der mittelsächsischen Linken und sitzt für die Partei im Roßweiner Stadtrat. Bevor sie zum Studium ging, war sie selbst im Vereinsvorstand des Jugendhauses tätig.

Im Haushalt der Stadt Roßwein sei kein Geld für den Umbau des Jugendhauses eingeplant, sagte Marika Tändler-Walenta. Dabei wird dies dringend benötigt. Denn aufgrund von Brandschutzauflagen darf das Haus nur eingeschränkt genutzt werden. „Wir dürfen maximal 100 Leute reinlassen. Für Konzerte und dergleichen ist das natürlich zu wenig. Mit solchen Veranstaltungen generieren wir aber unsere Einnahmen“, beschrieb Karolina Kempe das Dilemma. Der große Saal im Erdgeschoss ist gesperrt. Genutzt werden dürfen aktuell nur die Räume im Obergeschoss.

Die Jugendlichen stehen in den Startlöchern, damit die Sanierung im Erdgeschoss beginnen kann. „Es fehlt noch ein Lärmprotokoll. Das erstellt der Architekt derzeit. Hoffentlich bekommen wir bald grünes Licht. Bis zum Herbst möchten wir möglichst mit dem Umbau fertig sein und das Erdgeschoss wieder nutzen können“, sagte die 33-Jährige. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchten so viel wie möglich selber machen. „Wir haben einen Auflagenkatalog des Landratsamtes, an den wir uns halten müssen. Es gibt ältere Mitglieder, die auf dem Bau tätig sind. Die packen natürlich mit an“, sagte Isabel Spickenreuther. Die Kosten für das Baumaterial können sie mit Eigenmitteln decken. „Die sind durch die Einnahmen aus den Konzerten des vergangenen Jahres noch übrig. Ansonsten könnten wir das nicht schaffen“, ergänzte sie. Deshalb freuten sich die beiden jungen Frauen vom Vorstand über eine Spende von 300 Euro, die Falk Neubert bei seinem Besuch in Roßwein überreichte. Gemessen an den Kosten, die auf den Verein noch zukommen, sind sie in Tropfen auf den heißen Stein. Denn die strengen Brandschutzauflagen gelten für das gesamte Objekt. Karolina Kempe zufolge werde gerade ein Leistungsverzeichnis erstellt, welche Arbeiten im Obergeschoss zu erledigen sind. Dabei helfen ebenfalls ältere Mitglieder, die mittlerweile Ingenieure sind. „Damit können wir dann Kostenvoranschläge bei Baufirmen einholen. Die benötigen wir, um einen Fördermittelantrag schreiben zu können“, so Kempe. Das sei gar nicht so leicht. Sowohl inhaltlich als auch zeitlich. „Wir machen das schließlich alles ehrenamtlich“, ergänzte Isabel Spickenreuther.

zur Startseite