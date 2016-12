Ein Leuchtturm für den Ski-Nachwuchs Der geplante Langlauf-Weltcup am Elbufer ist auch ein Signal an die sächsischen Talente.

René Sommerfeldt ist ein ehemaliger Top-Langläufer aus Oberwiesenthal und arbeit nun dort als Trainer für den Nachwuchs. © dpa

Eigentlich ein bisschen schade, dass zur aktiven Zeit von René Sommerfeldt noch keiner auf diese Idee kam. „Das wäre eine Riesensache“, meint der frühere Weltklasse-Langläufer zum Vorhaben, im Januar 2018 den Sprint-Weltcup ans Dresdner Elbufer zu holen. „Ich war viele Jahre am Rheinufer in Düsseldorf am Start – und fand das Event echt klasse.“

Inzwischen arbeitet Sommerfeldt als Nachwuchstrainer in Oberwiesenthal und sieht in dem Projekt auch eine große Chance für die sächsischen Talente. Denn nach den Weltcuprennen sollen auf der 1,5 Kilometer langen Strecke eine Woche lang Schüler für die schmalen Bretter begeistert werden. „Das ist doch eine tolle Plattform, um Kinder an den Sport heranzuführen. Im Idealfall sichten wir noch ein paar Talente“, sagt Sommerfeldt, der 2004 als erster Deutscher den Gesamtweltcup gewann.

„Das Projekt passt perfekt in die Strategie des Sächsischen Skiverbandes, Nachwuchs auch in den großen Städten wie Leipzig und Dresden zu suchen“, erklärt Thomas Weise, der Leiter des Olympiastützpunktes Chemnitz/Dresden. „Nachwuchs-Meisterschaften auf einer Weltcup-Strecke vor dieser Kulisse auszutragen, spornt die jungen Athleten ungemein an.“

Allmählich erlebt der Langlauf hierzulande wieder einen Aufschwung. Mit Katharina Hennig (20) und Julia Belger (22) haben zwei Langläuferinnen vom Oberwiesenthaler Stützpunkt den Sprung in den Weltcup geschafft und schon erste Punkte gesammelt. „Das lässt für die Zukunft hoffen“, sagt Sommerfeldt. Am Sonntag erlebte zudem der Oberwiesenthaler Valentin Mättig seine Weltcup-Premiere. Auf einen Auftritt vor heimischer Kulisse in gut einem Jahr hofft auch Richard Leupold vom Skiclub Niedersedlitz. „Der Weltcup in meiner Heimatstadt wäre ein Traum“, meint der Fünfte der Junioren-WM.

An diesem Traum arbeiten seit anderthalb Jahren die zwei Fernsehjournalisten René Kindermann und Torsten Püschel. „Ihr Konzept hat uns überzeugt. Wir waren von Beginn an in enger Abstimmung und haben gemeinsam daran gearbeitet“, erklärt Andreas Schlütter. Der Sportliche Leiter im Skilanglauf hat auch von den Athleten bisher nur positives Feedback bekommen. „Vor allem die Sprinter wollen genau so was. Der Sport muss zum Publikum kommen.“ Und Dresden mit dem Areal am Königsufer sei dafür eine gute Wahl, sagt Andreas Schlütter, der wie der international renommierte Strecken-Designer Georg Zipfel bereits vor Ort war.

Die Ideengeber Kindermann und Püschel sind mit ihrem Projekt auf der Zielgeraden. Am Donnerstag muss der Stadtrat einen Zuschuss von 300 000 Euro beschließen. Dann würde der Freistaat den Weltcup mit derselben Summe bezuschussen. „Bekommen wir grünes Licht, reichen wir als Deutscher Skiverband die Bewerbung so schnell wie möglich ein“, erklärt Schlütter: „Und dann bin ich zuversichtlich.“

