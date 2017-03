Ein Leitfaden für die Inklusion Der Kreissportbund Bautzen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück und setzt neue Schwerpunkte für 2017.

Der Kreissportbund sieht sich für die kommenden Herausforderungen gerüstet. Vizepräsident Dietmar Stange, Frank Klenner von der ostsächsischen Sparkasse und Geschäftsführer Lars Bauer (v.l.n.r.) präsentieren die neue Ausgabe der KSB-Zeitschrift. © KSB

Jedes dritte Kind im Landkreis Bautzen ist Mitglied in einem Sportverein. Mit einem Organisationsgrad von 33 Prozent im Bereich der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre setzt der Vereinssport viele Angebote und soll sich auch zukünftig einer noch breiteren Masse öffnen. Dazu entwickelt der Kreissportbund Bautzen (KSB) derzeit einen Inklusionsleitfaden der aufzeigt, mit welchen Methoden und Maßnahmen ein Verein insbesondere Menschen mit und ohne Behinderung zum Sporttreiben zusammenführen kann. Auch weitere Zielgruppen wie Asylsuchende oder Migranten bzw. Jugendliche aus dem sozial schwachen Milieu werden mit einbezogen. Dazu führt der KSB am 5. Mai ein Inklusionssportfest in Hoyerswerda durch, das symbolisch die Veröffentlichung des Leitfadens darstellt.

Zudem wird mit der Sparkassen-Kreis-Kinder- und Jugendspartakiade ein weiterer Höhepunkt gestaltet, bei dem all die Sportarten präsentieren werden, bei denen auch Kinder und Jugendliche Sport treiben können. So bieten derzeit 284 Vereine Angebote für den Altersbereich U-18. Nicht jeder kennt alle Angebote und alle Vereine. Mit der Veranstaltung möchte der Kreissportbund den Vereinssport näher an die Zielgruppe U-18 heranführen.

Ein grundlegend wichtiges Thema stellt Vize-Präsident Dietmar Stange aus dem Leitbild heraus: das ehrenamtliche Engagement. Ohne die Vielzahl an Ehrenamtlichen, wäre diese Vielfalt und Lebendigkeit des Sports undenkbar. Für den 18. Mai dieses Jahres ist es dem KSB gelungen, einen absoluten Experten auf diesem Gebiet zu gewinnen. Professor Dr. Braun von der Humboldt-Universität wird auf dem Kreissporttag referieren. Welche Herausforderungen müssen sich Vereinsmacher im heutigen Ehrenamtswesen stellen? Wie gestaltet sich das neue Ehrenamt? Was lernen wir vom alten Ehrenamt? Ein informativer und kurzweiliger Vortrag wird sicherlich ein Teil der Fragen klären.

Eine eindrucksvolle Zahl konnte Kreissportbund-Geschäftsführer Lars Bauer verkünden: Im Jahr 2016 begeisterten sich rund 7 000 Teilnehmer für das Deutsche Sportabzeichen. Von ihnen konnten 3.800 eine Medaille in Gold, Silber oder Bronze erringen. „Wir sind stolz, unsere Zahl der abgelegten Sportabzeichen deutlich gesteigert zu haben“, so der Geschäftsführer. Dabei blickt er bereits voraus. Für das kommende Jahr hat sich der Kreissportbund für die Austragung der Deutschen Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes beworben.

Auch der Schulwettbewerb des Sportabzeichens stelle einen großen Ansporn dar. Viele Bildungseinrichtungen nahmen die Herausforderung Sportabzeichen an. Im Vorschulbereich wurde zudem 1 800 sächsische Kindersportabzeichen vergeben. Ende März werden dann die sportlichsten Schulen im Landratsamt Bautzen mit Geldpreisen prämiert. Auch 2017 wird der Schulwettbewerb mit der Unterstützung der Sparkassen weiter fortgeführt. Und auch die Kita-Olympiade geht weiter. In Radibor gab es jetzt die 7. Vorrunde. Die Awo-Kindertagesstätte „Maria Kubasch“ aus Radibor und das Team 1 des Kindergartens „Brückenmännchen“ aus Demitz-Thumitz schafften die Qualifikation für das große Finale. Es findet am 26. April in Kamenz statt. Die Begeisterung der Jüngsten und ihr Spaß an der Bewegung mache den Organisatoren Mut, diese Aktion mit viel Elan weiter zu führen, so Bauer. (SZ)

