Ein leiser Stratege geht Stefan Patschger geht nach Dresden. Jetzt sucht Großenhain nicht nur einen neuen Wirtschaftsförderer, sondern auch noch einen Stadtplaner.

Stefan Patschger war jetzt 16 Jahre Stadtplaner in Großenhain – Zeit für einen beruflichen Wechsel fand er und geht ab 1. September nach Dresden. © Kristin Richter

Die zweite Stelle im Großenhainer Rathaus ist vakant, eigentlich sogar die Dritte. Denn nachdem Wirtschaftsförderer Stefan Wenzel beruflich nach Dresden gewechselt hat, zieht es auch Stadtplaner Stefan Patschger in die sächsische Landeshauptstadt. Er wird dort als Sachgebietsleiter das Dresdner Stadtplanungsamt für die Neustadt übernehmen. Und dann gibt es da ja noch die Stelle eines Citymanagers, die Großenhain gern besetzen würde – falls dafür die nötigen Fördergelder kommen.

Wichtige Positionen also, die neu zu besetzen sind. Eine Zäsur für Großenhain. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke sagt unumwunden, „für Großenhain sehe ich diesen Wechsel mit zwei weinenden Augen“. Er habe die Zusammenarbeit mit Patschger genossen, immerhin ist er auch Hönickes Stellvertreter im Bauamt. Dabei ist Patschger nie so markant nach außen aufgetreten wie der Beigeordnete. „Das ist nicht meine Art“, sagt der 45-jährige Patschger ruhig. Er lächelt bestenfalls. Keines seiner unzähligen Projekte in den nun 16 Jahren hat er lauthals verkündet. Das meiste von dem, was er vorgedacht hat, wirkt erst zwei, drei Jahre später nach – wenn sich Großenhain für ein klug ausgewiesenes Gebiet Fördermillionen abholen kann, wenn durchdachte Planungen für einen nächsten Schritt vorliegen, die Behörden alle schön ihre Unterlagen haben und plötzlich alles wie von selbst zusammenpasst.

An den Stadtplaner denkt in der Öffentlichkeit dann kaum einer. Patschger hat das nie gestört. Lieber zieht er in seinem Zimmer ein Konzept von 2012 aus der Schublade, schaut, ob die Überlegungen damals richtig waren, wo nachjustiert werden könnte. Er selbst sagt, er hat sich die letzten 16 Jahre so richtig schön in Großenhain an allen Themen abgearbeitet, seit er als junger Stadtplaner sein Staatsexamen frisch in der Tasche hatte. Die Praxis-Bandbreite war ihm wichtig und dass er in Großenhain schnell gelernt hat, wie kommunalpolitische Entscheidungen zustande kommen. Wie der Stadtrat tickt sozusagen und der Bürger und was all die Behörden und Ämter wollen, die in einem Verfahren ihr Wort mitreden. „Das ist ein Spiel, wo am Ende alles zusammenpassen muss“, sagt Patschger selbst. Ein Spiel, das er ruhig und ernst betreibt.

Manchmal eines, bei dem der gebürtige Thüringer zusammen mit Tilo Hönicke auch unkonventionelle Wege gegangen ist – wie zuletzt bei der Auseinandersetzung mit der Bahn. Da hat er keineswegs im Kämmerlein seine Stellungsnahme geschrieben, sondern geschickt die Bürger einbezogen, Sprechstunden organisiert, Anwälte und Gutachter bereitgestellt und so weit mehr für den Lärmschutz erreicht, als es jede behördliche Entgegnung vermocht hätte. Und da ist es wieder – dieses spitzbübische Lächeln. Großenhain hat ihm Spaß gemacht. Den wünscht Tilo Hönicke seinem Stadtplaner auch in Dresden, wohl wissend, dass es in einer größeren Behörde schwieriger ist, persönliche Vorstellungen zu verwirklichen. „Alles, was Stefan Patschger vorgedacht hat, wurde auch umgesetzt. Ich denke, das ist ein Glücksfall für einen Stadtplaner.“ Man hatte eigentlich noch so viele schöne Sachen, die angearbeitet waren. Das klingt wehmütig ...

Und was gibt Großenhains Stadtplaner der Stadt aus seiner Sicht mit auf den Weg? Dass die Stadt gar nicht genug Mühe in den geplanten „Industriepark Nord“ stecken kann. „Das ist die Chance für Großenhain in einer ganz anderen Liga zu spielen“, sagt er. Denn wenn da etwas Schönes kommt, stellen sich dem neuen Stadtplaner sofort die Fragen: Wo wohnen die Neu-Großenhainer? Reichen die Kindergartenplätze? Wie sind die Verkehrswege? Dann würde ein neuer Stadtplaner erstmals wieder Wachstum planen und nicht vernünftiges Schrumpfen. Doch dieser neue Stadt-Stratege muss erst noch gefunden werden – am 1. September ist sein erster Arbeitstag.

