Gut zu wissen Ein Lehrstück der Denkmalpflege Eine Moritzburgerin hat ein Fachwerkhaus saniert. Der Denkmalschutz bereitete ihr keine Sorgen. Im Gegenteil.

Vorhandenes bewahren, Geschichte lebendig machen: Das sind Anliegen der Architektin Claudia Beger. Deshalb bereitete ihr die Sanierung eines kleinen Auszugshauses auf dem Elterngrundstück in Friedewald besonders viel Freude. © Norbert Millauer

Moritzburg. Klein und auffallend. Ein Schmuckstück. Und eine Zeitreise in die Vergangenheit. So präsentiert sich das kleine – unter Denkmalschutz stehende – Auszugshaus im Moritzburger Ortsteil Friedewald, an der Kötzschenbrodaer Straße. Noch bis vor zwei Jahren wurde es mit 30 Quadratmetern Grundfläche neben dem Haupthaus auf dem Grundstück kaum wahrgenommen – bis sich die gebürtige Friedewalderin Claudia Beger entschloss, das kleine Nebengelass-Gebäude in eine kleine Wohnidylle zu verwandeln. Zuvor diente es als Kaninchenstall und Werkstatt des Vaters. Anfang Dezember erhielt die Bauherrin einen Sonderpreis beim Sächsischen Landeswettbewerb für „Ländliches Bauen“ in der Kategorie Bewahrung wertvoller Kleinbauten.

„Winzig, aber prominent an der Straße stehend, zeigt dieses sehr sorgfältig restaurierte Auszugshaus fast modellhaft die ländlichen Bauweisen des 18. und 19. Jahrhunderts“, heißt es unter anderen in der Begründung für die Preisverleihung. „Ich war unheimlich stolz“, sagt Claudia Beger.

Inzwischen wohnt Claudia Beger schon lange in Dresden und Erfurt, wo sie arbeitet. Doch ihre Wurzeln sind in Friedewald, wo sie aufgewachsen ist. Häufig besucht sie mit ihrem Freund ihre Eltern und kümmert sich um den Garten. Jedes Mal nach Dresden zurückfahren oder im Kinderzimmer zu übernachten, das gefiel Claudia Beger nicht besonders. Und so reifte in ihr die Idee, das kleine Haus zu sanieren. Doch nicht von heute auf morgen. Vier bis fünf Jahre trug sie den Gedanken mit sich. Wie könnte wohl dieses Haus aussehen? Recherchen ihrer Familiengeschichte führen bis in das 18. Jahrhundert zurück. Begeistert zeigt Claudia Beger alte Fotos, auf denen bürgerliche Leute vor dem kleinen Haus abgebildet sind. „Das Haus muss also schon einmal als Wohnraum genutzt worden sein, vielleicht als Sommerhaus“, vermutet sie.

Geschichte lebendig zu erhalten und das Bewahren von Vorhandenem sind ihr wichtig. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sie der Denkmalschutz zu keiner Zeit kümmerte. Im Gegenteil: „Da erhalte ich ja auch noch Fördergelder.“ Sie informierte sich im Internet, selbst nach Details suchte sie. Hilfreich für sie: Als Architektin ist sie vom Fach. Doch Erfahrung mit denkmalpflegerischer Sanierung hatte sie nicht.

Deshalb holte sich Claudia Beger als Erstes Rat bei der Denkmalbehörde in Meißen: „Ich habe große Unterstützung bekommen, auch mit der Beratung.“ Natürlich sei nicht immer alles reibungslos verlaufen. „Ich habe schon auch mal Post bekommen, bei der ich durchatmen musste“, sagt die Architektin. „Aber man kann über alles reden.“ Und so durfte sie beispielsweise neben zwei kleineren ein völlig untypisches, großes Fenster ohne Querstreben in eine Wand einbauen lassen, das es vorher nicht gab. Glücklicher Umstand: Es ist von der Straßenseite nicht zu sehen, da es in Richtung Haupthaus und Garten zeigt.

Vor allem war der Denkmalbehörde das äußere Erscheinungsbild wichtig – wie nicht mehr Fenster als ursprünglich Holzrahmen mit Querstreben. Anbauten waren nicht erlaubt. Und für die Dachdeckung sollte Natur- statt Kunstschiefer verwendet werden. „Aber diese Mehrkosten aufgrund der Forderungen wurden durch die erhaltenen Fördergelder ausgeglichen“, sagt Claudia Beger. Details im Inneren waren eher ihr wichtig – eine Auflage der Behörde war es nicht. Beispielsweise hat sie gemeinsam mit ihrem Freund die fehlenden Bretter zwischen den Deckenbalken ergänzt. „Wir haben die Bretter mit Stroh und Lehm umwickelt. Manchmal klatschte dann wieder was runter. Wir sahen aus wie spielende Kinder“, sagt Claudia Beger lachend.

Doch bei aller Tradition, den heutigen Komfort einer Heizung und warmen Wassers wollte Claudia Beger nicht missen. So gibt es neben einem Kamin auch Fußboden- und Wandheizung. Und an einer Wand steht die maßgefertigte Hightech-Küche von einem Tischler. Sie fügt sich als Kontrast perfekt in das Ambiente aus dem 18. Jahrhundert ein. „Ich will hier ja auch kochen. Und ich bin ein moderner Mensch“, sagt Claudia Beger. Und sie möchte anderen Mut machen, Altes zu erhalten.

