Ein Leben ohne Bundestag Eine ganze Reihe prominenter Abgeordneter verabschiedet sich aus dem Bundestag ins Private.

Endlich mehr Zeit fürs Privatleben: Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) – hier mit Ehefrau Gertrud in Bayreuth – verabschiedet sich aus dem Parlament. © dpa

Gemeinsam bringen sie es auf stolze 152 Dienstjahre im Bundestag: Norbert Lammert, Gerda Hasselfeldt, Heinz Riesenhuber, Christian Ströbele und Wolfgang Bosbach. Als sie erstmals ins Parlament einzogen, stand bei der Jahreszahl noch eine 1 vorn, war Bonn noch Bundeshauptstadt, wurde in Deutschland noch mit der D-Mark gezahlt. Sie schlugen viele politische Schlachten – in ihrer Partei, im Bundestag, in Talkshows. Doch nun wollen sie sich aufs Altenteil zurückziehen. So wie eine Reihe anderer Mitstreiter auch.

Am größten ist der altersbedingte Aderlass in der CDU/CSU-Fraktion. Der prominenteste Aussteiger: Bundestagspräsident Norbert Lammert. Als er im vergangenen Oktober überraschend ankündigte, dass er im Herbst 2017 nach dann 37 Jahren aus dem Bundestag ausscheiden wolle, löste das in seinem CDU-Kreisverband Bochum und im Landesverband NRW ein kleines Beben aus. „Der Abschied aus der aktiven Politik fällt mir nicht leicht“, schrieb Lammert damals an seine Parteifreunde. Aber: „Ich denke, es ist nun Zeit für einen Wechsel.“ Wechsel ja – aber ins Privatleben und nicht ins Amt des Bundespräsidenten, wie der heute 68-Jährige kurz darauf klarstellte, nachdem spekuliert worden war, er wolle Joachim Gauck als Staatsoberhaupt beerben.

Mit 68 Jahren dachte Heinz Riesenhuber noch lange nicht ans Aufhören. Der CDU-Politiker aus Hessen ist inzwischen 81 Jahre alt. 2009 und 2013 eröffnete er die erste Sitzung des neu gewählten Bundestags als Alterspräsident. Schon unter Kanzler Helmut Kohl diente der Mann mit der Fliege elf Jahre als Forschungsminister. „40 Jahre Bundestag sind ’ne ganz tolle Geschichte, aber es gibt noch ein Leben.“

So sieht es wohl auch Gerda Hasselfeldt. Die Statthalterin der CSU im Bundestag stand im Gegensatz zu Riesenhuber bis zuletzt in vorderster Linie des Berliner Politikbetriebs. Die CSU-Landesgruppenvorsitzende (67) kündigte schon im April vergangenen Jahres an, nicht mehr zu kandidieren. „Dann müssen Jüngere das Ruder übernehmen“, erklärte die Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel. Auch sie hatte schon dem Kabinett Kohl angehört – als Bau- und als Gesundheitsministerin.

Und noch einer verursachte in seiner Partei leichte Schockwellen, als er kundtat, er wolle sich „den Stress nicht weiter antun“: Hans-Christian Ströbele, einziger Grünen-Abgeordneter mit einem Direktmandat im Bundestag, längst Kultfigur in seinen Kreisen und darüber hinaus, bis zuletzt bissiger Kontrolleur der Geheimdienste im zuständigen Bundestagsgremium. Als „letzte Inkarnation des grünen Gewissens“ wurde der 78-Jährige in seinem Landesverband gefeiert.

Nicht minder streitbar wie der Grüne war stets der CDU-Mann Wolfgang Bosbach. Eloquent mitreden bei jedem politischen Thema? Kein Problem für den 65-Jährigen, der Dauergast in Talkshows war. Sein Kernthema war die innere Sicherheit. Bundesinnenminister wäre er gern geworden, doch das blieb ihm verwehrt. Poltern konnte er nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der eigenen Partei. So legte Bosbach 2015 aus Verärgerung über die Griechenland-Rettungspolitik den Vorsitz im Innenausschuss des Bundestages nieder.

Weitere Aussteiger? Die früheren Bundesminister für Verteidigung und Familie, Franz Josef Jung und Kristina Schröder (beide CDU), sagen ebenso „Tschüss“ wie Brigitte Zypries (SPD), der zuletzt noch zur Bundeswirtschaftsministerin aufgestiegen war. (dpa)

zur Startseite