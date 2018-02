Ein Leben mit der Lausitzhalle

Seit 1978 ist Bernd Zobel mit der Lausitzhalle verbunden, obwohl es das Haus damals noch gar nicht gab.Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Wie oft Bernd Zobel als einfacher Besucher im großen Saal der Hoyerswerdaer Lausitzhalle gesessen hat, das weiß er ziemlich genau. „Einmal, bei der Jugendweihe meiner Tochter“, sagt er. Und dennoch: Einen großen Teil seines Lebens hat Zobel, der am Dienstag seinen 63. Geburtstag gefeiert hat, in der Lausitzhalle verbracht. Heute haben das Haus und er eine exakt 40-jährige gemeinsame Vergangenheit. Zum 2. Februar 1978 stellte das Gaskombinat Schwarze Pumpe ihn als Tontechniker für sein Haus der Berg- und Energiearbeiter ein. Zu diesem Zeitpunkt jedoch war vom HBE gerade einmal der Bühnenturm fertiggestellt.

Bernd Zobel, der die frühen Jahre seiner Kindheit in Dreiweibern zugebracht hat und dann am Elsterbogen beziehungsweise im WK VIII aufwuchs, begann nach der Schule eine Lehre als Funksendetechniker bei der Post. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass Radio- und Fernsehsendungen via elektromagnetischen Wellen zu Hörern und Zuschauern gelangen. Sein zweites Lehrjahr, erinnert sich Zobel, führte ihn auch zum Deutschen Soldatensender 935, einem Propaganda-Radio, mit dem die DDR Bundeswehrsoldaten beeinflussen wollte. Geprägt haben den Hoyerswerdaer jedoch die Jahre, die sich an die Lehre anschlossen. Beim Fernsehen der DDR in Berlin-Adlershof lernte er das Geschäft, das man allgemein Veranstaltungstechnik nennt.

In der Scholzhalle gewartet

Es waren persönliche Bande, wegen der er Ende 1977 aus der Hauptstadt der DDR nach Hoyerswerda zurückkehrte. Und da das HBE noch im Bau war, wurde Bernd Zobel sozusagen in der Alfred-Scholz-Halle zwischengeparkt, die mittlerweile längst ein Fitnessstudio beherbergt. 1981/82 stieß er dann zum Stab jener Leute, die mit dem Aufbau des Hauses der Berg- und Energiearbeiter beschäftigt waren. Sein Wissen um die technischen Bedingungen, die zur Produktion von Veranstaltungen nötig sind, war gefragt. Inzwischen ist er der letzte Mitarbeiter der heutigen Lausitzhalle, der mit Fug und Recht von sich sagen kann, hier beinahe jeden einzelnen Stein mit dem Vornamen ansprechen zu können. Als das Haus der Berg- und Energiearbeiter Ende April 1984 den offiziellen Spielbetrieb aufnahm, war das, wie Zobel sagt, ein Augenblick, den alle herbeigesehnt hatten. Seit der Grundsteinlegung waren sieben Jahre ins Land gegangen. Schlicht und ergreifend fehlte es immer wieder an dem, was man dazumal Kapazitäten nannte. „Die sieben Jahre kamen uns damals ewig vor. Die Hamburger Elbphilharmonie hat aber länger gedauert, vom Berliner Flughafen gar nicht zu reden“, sagt Zobel. Als Tontechniker eingestellt, übernahm er bald nach einem Lehrgang in Berlin auch die Leitung der Beleuchtungsabteilung, wurde Meister der Tonabteilung, schließlich Bühnenmeister und Technischer Leiter. Den Job als Bühnenmeister hat er voriges Jahr abgegeben. Bis zur Rente, die immer näherrückt, arbeitet Bernd Zobel auch seinen Nachfolger für die technische Leitung ein. Er nennt es scherzhaft „abtrainieren“.

Eine Erwerbsbiografie wie seine mit vier Jahrzehnten Verantwortung am selben Haus, das ist ihm bewusst, wird immer seltener: „Ich war nicht einen Tag arbeitslos oder in Kurzarbeit“, sagt Zobel. Und obendrein habe die Arbeit auch noch Freude gemacht – nicht zu jeder Stunde zwar, aber doch die überwiegende Zeit. Es hat sich freilich einiges geändert. Als das HBE 1984 eröffnet wurde, hatte es 120 Angestellte. Im Jahresabschluss 2016 der Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH, die über die Städtischen Wirtschaftsbetriebe der Stadt gehört, stehen noch 18 Mitarbeiter – einschließlich geringfügig Beschäftigter. Und auch auf der Bühne hat es einen Wandel gegeben. Fragt man Bernd Zobel nämlich, welche Künstler ihn am meisten beeindruckt haben, lässt seine Antwort tief blicken: „Die, die für ihr Geld gearbeitet und nicht nur eine CD eingelegt haben.“ Namen will er keine nennen, aber Teil- und Vollplayback seien heute beinahe Usus.

Auch wenn Bernd Zobel bisher ausgesprochen selten Gast im eigenen Hause war, eines weiß er genau: Bräuchte er eine Karte, würde er ab Reihe 13 kaufen. Zwar sehe und höre man überall gleich gut, aber ab Reihe 13 haben die Sitze Kopfstützen.

