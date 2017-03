Ein Leben für die Kunst Friedrich Pappermann hatte die Kunstsammlungen Dresden als Erbe seiner Bilderkollektion auserkoren. Doch es kam anders.

Friedrich Pappermann im Mai 1994 bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft auf Schloss Burgk in Freital. © Thomas Morgenroth

Dass die städtische Kunstsammlung auf Schloss Burgk in Freital einen so ausgezeichneten Ruf genießt, ist zu einem großen Teil Friedrich Pappermann zu verdanken. Der Dresdner Kunstsammler stiftete 1993, zwei Jahre vor seinem Tod, einen beträchtlichen Teil der von ihm zusammengetragenen Werke Dresdner Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts den Freitaler Sammlungen. Seit dem sind rund 200 Gemälde und etwa 1200 grafische Arbeiten seiner privaten Kollektion in einer Dauerausstellung auf Schloss Burgk zu sehen.

Den Schwerpunkt bilden hier Werke von Künstlern, die zwischen Klassizismus und Spätromantik in und um Dresden gewirkt haben. Das bedeutendste Gemälde der Pappermannschen Stiftung wurde vom Romantiker Ernst Ferdinand Oehme geschaffen und zeigt den Rabenauer Grund im Frühling (Öl auf Leinwand, 1838). Daneben umfasst die Ausstellung weitere Arbeiten romantischer Landschaftsmalereien von Carl Gustav Carus, Christian Friedrich Gille, Friedrich Preller, dem Älteren, dessen Sohn und vielen anderen. Besondere Kostbarkeiten sind ebenso die Werke der „Goppelner Gruppe“, zu der unter anderem die Maler Wilhelm Claudius und Robert Sterl gehörten.

Friedrich Pappermanns Sammelleidenschaft entwickelte sich vergleichsweise spät. 1909 in Dresden, als ältester Sohn einer Bäckerfamilie geboren, absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Exportkaufmann. In der Folgezeit war er in leitender Funktion in mehreren Dresdner Betrieben tätig. Bereits vor dem Krieg hatte er begonnen, Porzellan und edle Möbel zusammenzutragen. Das erfolgte aber eher sporadisch. Erst nachdem er 1954, auf der Suche nach einem erschwinglichen Klavier, die Gattin des ehemaligen Dresdner Galeriedirektors Hermann Voss kennengelernt hatte, wand er sich dem Sammeln von Kunst zu.

Es ist wahrscheinlich der Bekanntschaft Pappermanns mit dem Kunsthändler Wilhelm Axt zu verdanken, dass Pappermann sich dann speziell für Dresdner Kunst des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts zu interessieren begann. Parallel dazu pflegte er Kontakte zu Restauratoren und Kunsthistorikern der Staatlichen Sammlungen in Dresden. 1978 gehörte er zu den Gründern des „Freundeskreises zur Erhaltung des Robert-Sterl-Hauses in Naundorf. Hier fungierte er lange als 2. Vorsitzender. Ebenfalls in den 1970er-Jahren musste Friedrich Pappermann beschlossen haben, dass nach seinem Tode seine Sammlung in öffentlichen Besitz übergehen sollte. Er selbst wünschte sich, dass sein Lebenswerk möglichst komplett ausgestellt werden würde. Sein Wunschkandidat, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, konnte das aber nicht leisten.

Die Städtischen Sammlungen Freital dagegen schon. Zusammen mit Möbeln, Leuchtern und Porzellan wurden Pappermanns Exponate in einer Kabinetthängung präsentiert, die die private Note seiner Kollektion wiedergeben sollte. Am 6. Juni 1993 eröffnete die Stiftung ihre Pforten und fand große Anerkennung, die Friedrich Pappermann die Freitaler Ehrenbürgerschaft einbrachte. 1995 starb er, 86-jährig, nach kurzer Krankheit in Dresden.

