Ein Leben für die Kaninchen Johannes Meyer züchtet Kaninchen. Einmal hätte er fast aufgeben.

Johannes Meyer züchtet in seinem Röderauer Garten Großchinchillas – eine „mittelgroße“ Kaninchenrasse. Die Ställe hat er zu DDR-Zeit selbst gebaut. © Lutz Weidler

Was Tierzucht angeht, ist Johannes Meyer ein alter Hase. Nun sollte man es tunlichst unterlassen, die Tiere eines Kaninchenzüchters mit Hasen in Verbindung zu bringen. Doch der 76-Jährige bleibt gelassen. Wer so lang dabei ist wie er, den kann man getrost als alten Hasen bezeichnen. Am vergangenen Wochenende ist er Ehrenvorstandsmitglied des Landesverbandes Sächsischer Rassekaninchenzüchter geworden – ein Titel, der Johannes Meyer mit Stolz erfüllt. „Nach der Ehrung wurde mir gesagt, dass die Leute tosend applaudiert hätten. Ich habe das vor Aufregung gar nicht mitbekommen.“

Der gebürtige Zeithainer ist mit Tieren aufgewachsen. „Wir hatten Kaninchen zu Hause, und mein großer Bruder hat Nutrias gezüchtet.“ Wie er schließlich selbst Züchter geworden ist, das bezeichnet Meyer als Zufallsprodukt. „Der Schwiegervater eines Kumpels hat mir eine Häsin geschenkt. Später stellte sich allerdings raus, dass es ein Rammler ist. Also habe ich noch eine Häsin dazugekauft.“ Eine im wahrsten Sinne des Wortes gewinnbringende Verbindung: Der Nachwuchs hatte Erfolg bei einem Wettbewerb. „Ich bekam den Zentralverbandsehrenpreis. Damit war ich mittendrin und hatte mir einen Namen gemacht. 1968 muss das gewesen sein.“

Was macht den Reiz am Züchten aus? Da antwortet Johannes Meyer prompt: „Manche gehen ins Freudenhaus und haben ihren Spaß. Wir freuen uns, wenn wir zu den Ställen gehen und die Tiere gesund und munter sind. Wenn sie krank sind, sind wir auch krank.“

Sein Hobby bedeutet auch Entbehrungen. In Urlaub fahren die Meyers allenfalls ein verlängertes Wochenende lang. Außerdem sei die Kaninchenzucht nicht nur ein teures Hobby, sondern ein „sehr teures Hobby“. Allein ein Sack Futter koste 13 Euro. Der reiche gerade mal ein paar Tage.

Deswegen werden die Tiere, die nicht für die Zucht taugen, aussortiert. Rund 100 bis 120 „Fehler“ kann ein Kaninchen haben – ob eine schiefe Kieferstellung, unsymmetrische Augen oder eine schwache Fellstruktur, je nach Rasse. Als Preisrichter bei Ausstellungen muss Meyer einen Kandidaten innerhalb von rund zwei Minuten bewerten. Sein geschulter Blick sieht schon beim sechs Wochen alten Nachwuchs, aus wem etwas werden könnte. Tiere, die seinen Ansprüchen nicht genügen, werden geschlachtet. Das übernimmt Meyer selbst. „Das gehört zur Zucht eben dazu. Jeder Tag kostet Futter.“ Aus dem Fleisch machen seine Frau und er zum Beispiel Wurst: „Salami, Leberwurst ... Das geht aber nur, wenn man noch Schweinefleisch untermischt, sonst ist es zu trocken.“

Spezialisiert hat sich Meyer auf die Zucht von Großchinchillas. Wer sich unter Chinchillas ausschließlich südamerikanische Nager vorstellt, wird in seinem Röderauer Garten eines Besseren belehrt. In den Ställen hoppeln Kaninchen, die der Laie sicher mit Hasen verwechseln würde, so groß und kräftig sind sie. „Dabei ist das nur eine mittelgroße Rasse“, sagt der Experte. Den Rammler, den der Züchter aus seiner Box hebt, reicht ihm von einer Armbeuge zur anderen. Die Besonderheit der Rasse ist ihre Fellfarbe. Die Härchen sind nicht einheitlich grau, manche sind dunkel, fast schwarz, andere hellgrau. So ergibt sich eine regelmäßig, graue Schattierung. Pustet Meyer in das Fell, wird eine graublaue Unterfarbe am ganzen Körper sichtbar. Auf seinen neuen Zuchtrammler setzt er große Stücke, denn ans Aufhören denkt Meyer derzeit nicht. Das war allerdings schon einmal anders. Die Ställe liegen im Flutgebiet. Bis zum Stalldach habe das Wasser 2013 gestanden. „Ich habe es nicht geschafft, alle Tiere zu retten.“ Hätte er nicht so viel Hilfe von Nachbarn und Freunden bekommen, hätte er die Zucht wohl aufgegeben. „Aber so lang es gesundheitlich geht, warum denn?“ Er ist überzeugt, dass es erst bergab geht, wenn er sein arbeitsintensives Hobby aufgibt und sich zurücklehnt.

