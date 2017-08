Ein Leben für den Fußball Ein Nochtener wurde mit der Ehrennadel des Nordostdeutschen Fußballverbands geehrt.

Siegwart Ladusch wurde für seine Verdienste geehrt. © Donke

Die Überraschung zu seinem 75. Geburtstag war für den Nochtener Siegwart Ladusch vom SV Klitten/Boxberg groß. Jörg Gernhardt, Vizepräsident des Sächsischen Fußballverbandes, überreichte dem Jubilar in Anerkennung seiner Verdienste um den Fußballsport die Verdienstnadel des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Damit würdigte er die über 52-jährige Arbeit des Jubilars für den Fußballsport im Fußballverband Oberlausitz und seinen Vorgängerverbänden.

Der früherere Lehrer Ladusch trat vor 52 Jahren dem damaligen TSV Boxberg als Fußballspieler bei. Er übernahm noch im selben Jahr die Funktion eines Trainers und Übungsleiters, die er in verschiedenen Altersklassen bis 2012 ausübte. Im Jahr 1987 legte er die Schiedsrichterprüfung ab. Drei Jahre später, als sein Verein in FSV Boxberg/OL. umbenannt wurde, wurde er Schiedesrichter-Obmann. Von 1970 bis 1990 arbeitete er als stellvertretender Sektionsleiter Fußball. Für sein Engagement wurde er mehrfach vom DDR-Fußballverband geehrt und ausgezeichnet.

Im Jahr 2000 wurde er in den Vorstand des Vereins durch die Sportkameraden gewählt. In dieser Funktion ist er heute noch für den Verein tätig. Zuletzt war er Staffelleiter der C-Jugend im Verband. Die Funktion musste er leider mit Beginn der Saison 2017/18 niederlegen. „Schade, aber leider lässt es mein gesundheitlicher Zustand nicht mehr zu. Ich denke, dass es auch mal an der Zeit ist, dass die Jugend sich der Verantwortung stellt“, sagt er. Nun nutzt er die gewonnene Freizeit beim Schach und mit Ehefrau Ursula, die ihn in den 52 Jahren, die er für den Fußballsport da war, den Rücken freigehalten hat.

