Ein Leben für den Fasching Der Karnevalsclub Haßlau (KCH) steht jetzt in der 45. Saison vor Publikum. Fast so lange ist auch schon Renate Führich dabei.

Himmel und Hölle – das Programm hat Renate Führich besonders gut gefallen. Schon zu DDR-Zeiten feierten die Haßlauer unter diesem Motto. Die Schatzmeisterin war in 45 Jahren bei allen Veranstaltungen des Clubs dabei. © André Braun

Wenn der Karnevalsclub Haßlau zum 45. Bestehen einen Preis für denjenigen ausloben würde, der die meisten Veranstaltungen besucht hat, dann hätte Renate Führich die besten Chancen darauf. Die Haßlauerin hat den ersten Fasching im Februar 1972 noch als Zuschauerin erlebt. Doch schon im nächsten Jahr gehörte sie zu den Karnevalsaktiven dazu. Sie war zeitweise eine der beiden Frauen im Elferrat, gehörte zu den Schneiderinnen. Seit der Wende und der Vereinsgründung ist die 68-jährige Schatzmeisterin des KCH. Und in dieser Funktion sitzt sie bei wirklich jedem närrischen Abend am Einlass und erleichtert die Gäste um die ersten Euro.

Seit 2007 leistet Renate Führich für den Verein aber auch noch wertvolle Dokumentationsarbeit. Auf die sowie die Berichte langjähriger Mitglieder ist vor ein paar Jahren eine junge Roßweinerin zurückgekommen: Jessica Georgi. Sie hat als schriftliche Hausarbeit im Fach Geschichte die Entwicklung des Roßweiner Vereins aufgeschrieben. Ein Exemplar hütet Renate Führich wie alle anderen Unterlagen über den Verein. „Ich habe jeden Zeitungsartikel über den KCH ausgeschnitten und aufgeklebt“, sagt sie und zeigt auf mehrere prall gefüllte Aktenordner. Auch mehrere Fotoalben liegen neben ihr auf dem Sofa. Beim Durchblättern fällt ihr gleich wieder die Geschichte mit den Can-Can-Röcken ein. „Mangels Schleifenbandes durfte nur ab und an eine Falte in den Rockstoff gelegt werden“, erzählt Renate Führich schmunzelnd.

Weniger Stoff benötigten die Darsteller des Männerballetts. „Das kam bei den Zuschauern sensationell gut an“, schreibt Gymnasiastin Jessica in ihrer Hausarbeit. Sie geht darin auch auf den Einfallsreichtum bei der Gestaltung der Eintrittskarten ein. Weil das Material knapp war, mussten sich die Faschingsaktiven immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Statt der vom Kino bekannten kleinen Papierabschnitte gab es beim KCH auch Eintrittstickets, die aus Leder oder aus Metall gefertigt waren.

Aufgehoben hat Renate Führich auch so manches Plakat, die Programmabläufe, die auf dem zarten Durchschlagpapier kaum noch zu entziffern sind, und viele andere Dinge, die das Vereinsleben dokumentieren. Manches Mal haben die Karnevalisten auch zusammen Geburtstag oder Hochzeit gefeiert, waren kegeln oder haben Ausflüge unternommen. „Ich denke, alle sind gern und mit dem Herzen dabei“, sagt die Haßlauerin. Inzwischen ist der Verein auf 80 Mitglieder gewachsen. Programmgestalter im Kindesalter hat es vor der Wende kaum gegeben, erinnert sie sich. Dafür spielte eine Live-Band, die sich der Club inzwischen nicht mehr leisten kann und will.

Die turbulenten Jahre mit dem Wechsel von Auftrittsorten scheinen vorbei. Mit dem Sonnenhof in Ossig hofft der KCH, eine neue Heimstatt gefunden zu haben. Dort wird im Sommer dann auch der traditionelle Sommernachtsball gefeiert. Die Jahre bis zur Wende und auch danach noch einmal haben die Faschingsfans im Gasthof Haßlau gefeiert. Den langjährigen Besitzern, Familie Thieme, kam die Initiative der Faschingsfans und der damit verbundene Zulauf sehr gelegen, hat Jessica Georgie für ihre Arbeit erfahren.

Eine Besonderheit des Haßlauer Faschings ist vielleicht, dass es keine Büttenrede mehr gibt. „Die kam beim Publikum nicht so gut an. Daher wurde sie rasch wieder eingestellt“, so Renate Führich. Die Gäste wollen einbezogen werden. Mehr Spaß haben sie daher an Sketchen. Einige neue werden die KCH-Mimen auch in dieser Saison auf die nun moderne Bühne bringen. Sie bieten am Sonnabend und am 25. Februar Veranstaltungen an. Zum Kinderfasching laden sie für Sonntag ein. Und am 27. Februar sind sie beim Rosenmontagsumzug in Döbeln dabei.

