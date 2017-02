Ein Lächeln zum Valentinstag Am Dienstag war der Tag der Verliebten. Für Kinder der Kirchgemeinde ging es dabei allerdings nicht nur um Liebe.

Kinder der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde erfreuen die Passanten in der Zittauer Innenstadt mit selbst gefertigten Blumen. © Bernd Gärtner

Blumen haben die verschiedensten Bedeutungen und sollen Liebenden helfen, ihre Gefühle, Wünsche, Bitten und Beschwerden ohne Worte symbolisch zum Ausdruck zu bringen.

Bei einer besonderen Aktion der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde haben an diesem Valentinstag etwa 40 Kinder auf dem Zittauer Marktplatz Papierblumen und Schokoladen an Bürger verschenkt. Im Rahmen der ökumenischen Kinderbibeltage, die in dieser Woche im Zittauer evangelischen Gemeindehaus stattfinden, konnten die kleinen Geschenke selbst hergestellt werden. Zudem können die Teilnehmer täglich einem Programm folgen, dass unter anderem ein kleines Theaterstück, von den Mitarbeitern der Einrichtung eingeprobt, und verschiedene kreative Tätigkeiten beinhaltet. „Am Nachmittag machen wir mit der Gruppe dann Ausflüge oder dürfen verschiedene Gäste begrüßen“. so Christiane Sidon von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Zittau. Dazu zählen auch Spielenachmittage oder gemeinsames Singen verschiedenster Lieder.

„Wir haben bei der Veranstaltung immer wieder viel Freude, die wir in diesem Jahr allerdings auch nach außen tragen möchten“, sagt die Gemeindepädagogin. „Wir wollen unsere Freude und unser Lächeln an die Menschen weitergeben.“ Deshalb wurden die Kinder auf dem Markt auch musikalisch tätig und haben gestern mit Gitarren, Flöten und einem Akkordeon verschiedene Lieder gespielt und dazu gesungen. „Am Montag haben sich die Kinder kennengelernt und anschließend gemeinsam geprobt“, so Sidon. Doch auch trotz der kurzen Probezeit lockten die Stücke einige wenige Zuschauer an, die sich zudem an einer kostenlosen Umarmung zum Valentinstag erfreuen. Auf diese Idee sind die Kinder der Kirchgemeinde bei den Vorbereitungen ebenfalls gekommen und wollten es ausprobieren.

„Es soll weniger nur um Verliebte, als um die Liebe zwischen unseren Mitmenschen gehen“, erzählt Christiane Sidon und empfindet die Aktion auf dem Marktplatz als sehr gelungen. Auch die Kinder hatten sichtlich Spaß an der Aktion und erfreuten sich neben dem sonnigen Wetter auch an einer Kugel Eis.

