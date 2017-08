Ein Lächeln gehört immer dazu Gute Laune scheint Toni an seinem Dönerstand in Niesky immer zu haben. Aber das war für den Türken nicht immer der Fall.

Muammer „Toni“ Oguz betreibt seit 2007 einen Döner-Imbiss im Gewerbegebiet Süd. In Niesky wohnt er fast 20 Jahre. © André Schulze

Ein strahlendes Lächeln gehört für Toni dazu, so wie die Kräutersoße in den Döner. Er scheint immer gute Laune zu haben, wenn er die Leute aus seinem blauen Wagen heraus bedient. „Ich bin zufrieden mit mir. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, bin mein eigener Chef und zum Leben reicht es“, sagt der 49-Jährige.

Der blaue Wagen, aus dem er seine türkischen Spezialitäten verkauft, gehört bereits zum Inventar des Gewerbegebietes im Nieskyer Süden. „Seit 1998 steht der Wagen hier. Ich bin mittlerweile sein dritter Besitzer“, sagt Toni. 2007 hat er den Wagen übernommen und seit zehn Jahren steht er damit zwischen deutscher und chinesischer Küche. Als Konkurrenz empfindet er das nicht. „Jeder hat seine Kunden, die auch mal wechseln, und das ist gut so“, sagt Toni. Eigentlich heißt er Muammer Oguz. Aber das kommt seinen Kunden zu schwerfällig über die Lippen, zumal Toni groß an seinem Verkaufswagen steht.

Als Toni darin sein Imbiss-Gewerbe begann, hatte er zunächst eine zähe Zeit vor sich. „Die Leute wollten anfangs nicht so richtig, aber die letzten Jahre läuft es sehr gut für mich“, erzählt er. Den Dönerstand betreibt er allein. „Nur abends kommt meine Frau und hilft mir beim Saubermachen.“ Für Toni geht dann wieder ein langer Tag zu Ende. Früh, 9 Uhr, schließt er die blaue Tür auf und bereitet die Speisen vor. 10.30 Uhr öffnet sich die Klappe. Oft stehen da schon die ersten Kunden mit hungrigem Magen an. Die Woche über hat er bis halb acht geöffnet, am Sonnabend nur über die Mittagszeit bis halb drei. Mitunter fällt die Klappe auch später ins Schloss, wenn Leute noch etwas bestellen und essen wollen. Eine rustikale Holzbank und der entsprechende Tisch dazu laden zum Verweilen beziehungsweise zum Hieressen ein. Die Mehrzahl der Kunden kommt aber nur, um ihre Döner oder Dürüm abzuholen.

Inzwischen hat Toni einen Verschlag vor seinen Wagen gebaut, damit seine Kunden einen schattigen beziehungsweise trockenen Platz haben. Dass manche Autofahrer vergessen, dass sie eigentlich über einen Parkplatz und auf keiner Straße fahren, das stört Toni. „Ich hatte zwei Gummimatten zur Verkehrsberuhigung hingelegt. Das hat geholfen. Aber nachdem zweimal Leute darüber gestolpert sind, habe ich sie wieder weggenommen“, erzählt er. Also bleibt nur der Appell an die Vernunft der Kraftfahrer. Nicht nur von Toni, sondern auch aus den beiden nebenstehenden Verkaufswagen von Birgit und Ralf Leder und der Bäckerei Freudenberg.

Toni sagt, solange der Wagen schon hier steht, solange wohnt er auch schon in Niesky mit seiner deutschen Frau. Auch wenn es da noch neun Jahre gedauert hat, bis er seinen eigenen Imbiss öffnete. Nach Deutschland gekommen ist er, um gute Arbeit für gutes Geld zu haben. So, wie es die Generation vor ihm vorgemacht hat – als Gastarbeiter in den 1960er und 70er Jahren. Daher verschlug es den Gastronomen zusammen mit seinem Bruder aus seinem Heimatland Türkei zunächst nach Mannheim. Aber dort blieb er nicht lange. „1998 hatte ich einen Job in der Pizzeria in der Horkaer Straße, bis sie abbrannte“, erzählt er. Was folgte, waren zwei Jahre Arbeitslosigkeit und ein Integrationskurs in Weißwasser. 2007 sah er seine Chance zum beruflichen Neuanfang: Ein Imbisswagen stand im Gewerbegebiet zum Verkauf. Toni ist an seinem Ziel angekommen und möchte noch lange Döner verkaufen.

Die Hitze im Sommer mache ihm nichts aus. Daran gewöhnt man sich. Nur im Winter ist es mitunter sehr fußkalt in seinem Wagen, berichtet er. In einer Gaststätte zu arbeiten, das kann er sich nicht mehr vorstellen. „Da muss man auch Feiertags und am Sonntag arbeiten, hat womöglich Doppelschichten und am Ende nicht viel Geld in der Tasche“, spricht er aus Erfahrung. Dagegen holt er sich im Winter lieber mal kalte Füße, aber bleibt sein eigener Herr, meint er schmunzelnd. – Und da ist es wieder, dieses mitunter auch verschmitzte Lächeln in seinem Gesicht. Nicht über, sondern für seine Kunden. „Ihnen bin ich sehr dankbar. Würden sie nicht jeden Tag zu mir kommen, könnte ich das alles hier so nicht machen“, sagt er in einem ernsten Ton.

