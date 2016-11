Ein Laden, zwei Geschäfte Viereichener eröffnet zusammen mit der Bäckerei Höfchen eine Filiale in Weißwasser. Das soll mehr Kunden überzeugen.

Franziska Habel von der Fleischerei Viereichener sowie Manja Heyer und Konstanze Jahn von der Bäckerei Höfchen (von links) freuen sich auf die Eröffnung der gemeinsamen Filiale in Weißwasser. Mit regionalen Produkten und hoher Qualität wollen beide Unternehmen die Kunden von sich überzeugen. © Joachim Rehle

Größer, heller, moderner. Knapp anderthalb Monate nach der Schließung der Filiale in der Friedrich-Bodelschwingh-Straße eröffnet die Fleischerei Viereichener am heutigen Donnerstag ihre neue Filiale im ehemaligen Woolworth in der Lutherstraße. Damit soll sich die Qualität der Produkte auch in der Präsentation widerspiegeln, erklärt Geschäftsführer Henrik Brunsch.

Die Besonderheit des Ladens ist aber eine andere. Denn zum ersten Mal eröffnet das Unternehmen eine gemeinsame Filiale mit einem Bäcker –- in diesem Fall der Bäckerei Höfchen aus Rietschen. Als Einzelhändler sitzen beide Fachgeschäfte nämlich im selben Boot. Sie haben mit der Konkurrenz der Supermärkte und Discounter zu kämpfen, gegen deren niedrige Preise man nur mit Qualität punkten kann.

„Wir haben schon längere Zeit einen neuen Standort für Weißwasser gesucht“, sagt Henrik Brunsch. Hier hatte das Unternehmen über 20 Jahre seinen Stammbetrieb für die Fleischproduktion, ehe es an den Standort der eigenen Viehhaltung in Neuliebel gezogen ist. Und hier betreibt Viereichener auch noch zwei weitere Filialen. Um im Konkurrenzkampf mit den großen Supermärkten und Discountern bestehen zu können, muss den Kunden neben den eigentlichen Waren auch ein entsprechendes Einkaufserlebnis geboten werden. So kann man an der neuen Filiale anders als zuvor direkt vor der Tür parken. Auch ein Imbissangebot soll es geben.

Die Konzeption als gemeinsames Ladengeschäft von Fleischer und Bäcker sei aber der größte Vorteil für die Kunden. Denn diesen mache man den Einkauf damit so einfach wie möglich, da sie an einem Ort gleich zwei Besorgungen erledigen können. So sind beide Geschäfte fast ein zusammenhängender Laden. Lediglich die beiden Verkaufstheken sind durch eine Wand getrennt. Bei der Gestaltung der Theken haben sich die beiden Unternehmen aber ebenso abgestimmt wie bei der übrigen Raumgestaltung und der Möblierung. „Das ist die Zukunft“, schätzt Henrik Brunsch ein.

Anders als Viereichener hat die Bäckerei Höfchen mit einer solchen Zusammenarbeit bereits Erfahrung. „Das ist eine natürliche Ergänzung des Sortiments und für die Kunden natürlich super“, sagt Konstanze Jahn von der Bäckerei. Bisher ist das Unternehmen mit derartigen Kooperationen allerdings eher in kleineren Ortschaften wie Kreba-Neudorf vertreten, wo es in der Regel keine anderen Einkaufsmöglichkeiten gibt. Ein Laden in der Stadt ist da zwar Neuland, aber Konstanze Jahn ist optimistisch, dass das Konzept auch hier funktionieren wird.

Neben dem neuen Ladengeschäft setzt Viereichener auch auf neue Vertriebswege. Auf der Internetseite des Unternehmens gibt es einen Online-Shop, über den man sich Schinken, Salami, Knacker und Wurst im Glas bequem nach Hause bestellen kann. Das Angebot werde meist von Leuten genutzt, die aus der Region weggezogen sind, sagt Henrik Brunsch. Außerdem gehe es auch darum, bekannt zu machen, wofür man stehe. Und das seien vor allem Qualität und Regionalität. Vielen Menschen sei der Preis wichtiger als die Qualität, aber es gebe eben auch viele, die wissen wollen, woher das Fleisch stammt und wie es wo verarbeitet worden ist. „Wir haben selbst das Vieh und wir schlachten selbst. Wir sind ein Handwerksbetrieb“, sagt Henrik Brunsch. Diese Handarbeit habe aber ihren Preis, weshalb es wichtig sei, die Qualität dem Kunden zu vermitteln. Um am Markt zu bleiben, müsse man auch neue Produkte entwickeln und ausgefallene Sachen anbieten, die sonst niemand habe – zum Beispiel Jagdwurst mit Viereichener Spargel.

Trotzdem werde die Situation schwieriger. Denn neben der Konkurrenz zu den großen Einkaufsketten ist auch das Finden von geeignetem Nachwuchs eine Herausforderung. Im gesamten Landkreis seien nur zwei Bewerbungen als Fleischereifachverkäufer eingegangen, so Henrik Brunsch. Aufgrund der Arbeitszeiten in den Morgenstunden und der körperlich anspruchsvollen Arbeit sei das Interesse an einem Job in dieser Branche gering. Die Leute wieder dafür zu interessieren, ist ebenfalls eine Aufgabe für die Zukunft.

