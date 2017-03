Ein Laden fürs Dynamo-Herz In der Pressewelt auf der Bahnhofstraße gibt es seit März alles rund um Schwarz-Gelb. Das ist neu – und einzigartig.

Frank Mietke und Burkhard Winter statten der Dynamo-Ecke in der Löbauer Pressewelt gern einen Besuch ab. Immerhin findet sich rund um Löbau kaum ein Laden, wo es so viele Fanartikel der Schwarz-Gelben zu kaufen gibt. Egal, ob Schals, Pullover, T-Shirts, Rucksäcke oder Duschbad – im Laden auf der Bahnhofstraße gibt es all das, was Dynamo-Herzen höher schlagen lässt. „Die Breite des Angebots ist einzigartig in der Oberlausitz“, sagt Frank Mietke, Geschäftsführer des gleichnamigen Kittlitzer Pressegroßhandels. Anfang März hat Mietke den Zeitungsladen übernommen und ihm gleichzeitig auch ein neues Gesicht verpasst.

Zuvor ist Burkhard Winter Herr über Zeitschriften aller Art gewesen, hat Tippscheine von Lottospielern angenommen oder auch mal einen Plausch mit seinen Kunden geführt. „Von 2000 bis 2017 hatte ich den Hut auf“, sagt Winter. Im Februar ist er schließlich in Rente gegangen. Auf die faule Haut legt er sich aber noch nicht. Winter arbeitet weiterhin stundenweise in der Pressewelt. „Damit die Kunden ein bekanntes Gesicht sehen, wenn sie in den Laden kommen“, sagt der neue Chef Frank Mietke. Sein Vorgänger findet es gut, dass sich jemand für den Laden gefunden hat. „In Löbau macht ein Geschäft nach dem anderen zu. Die Übernahme ist ein Zeichen, dass es anders geht“, sagt Burkhard Winter.

Ein Zeichen ist es auch, dass ein alteingesessenes Geschäft durch kleine Veränderungen an Attraktivität gewinnen kann. In der Pressewelt macht das zum einen die Umgestaltung des Ladens, zum anderen die Idee des Dynamo-Shops möglich. Dass es in Löbau nun alles rund um die SGD zu kaufen gibt, hat sich mittlerweile sogar bis nach Zittau und Görlitz herumgesprochen. Aus beiden Städten seien Dynamo-Fans extra nach Löbau gefahren, um sich schwarz-gelbe Fanartikel zu kaufen, so Winter.

Schals und Pullover der Dresdner Fußballer ins Ladensortiment aufzunehmen, ist dabei gar nicht so leicht. Denn Dynamo hält die Rechte an den Artikeln und muss erst die Freigabe zum Verkauf erteilen, wie Frank Mietke erzählt. Seine guten Beziehungen zum Verein aus der sächsischen Landeshauptstadt hätten dabei schlussendlich geholfen. Derzeit bietet Mietke auf einer fünf Meter langen Ladenzeile die Dynamo-Artikel an. „Wenn es gut läuft, wollen wir erweitern“, sagt er. Dann sollen zum Beispiel auch Trikots der Dresdner im Regal hängen. Die gibt es nämlich aktuell noch nicht direkt in Löbau zu kaufen. Stöbern macht zwischen Dynamo-Wappen und DDV-Stadion an der Wand aber jetzt schon Spaß. Wer dennoch ein Trikot von Kutschke, Hartmann oder Aosman haben will, kann es in der Löbauer Pressewelt bestellen und nach Lieferung vor Ort abholen. Das ist ein weiterer Service.

Nicht jeder, der in die Pressewelt kommt, ist allerdings Dynamo-Anhänger. Deswegen zählen Zeitschriften, Glückwunschkarten oder Schreibwaren nach wie vor zum Angebot. Auch Lottospieler können weiterhin ihre Scheine abgeben. Völlig neu im Sortiment sind dagegen Bohnen aus der Löbauer Kaffeerösterei. Als Probe gibt es frisch Gebrühten zum Mitnehmen oder, wie es heutzutage heißt: einen Coffee to go. „Mit dem Kaffee aus Löbau wollen wir uns abheben“, sagt Mietke, der bereits mit dem Gedanken spielt, eine weitere Pressewelt zu eröffnen. Zittau sei zum Beispiel eine Option, so der neue Herr über Zeitschriften und Artikel von Dynamo Dresden in der Löbauer Bahnhofstraße.

