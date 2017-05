Ein Lachen für die Gäste Himmelfahrt als Familientreff ist beliebt am Halbendorfer See. Damit geht die Saison jetzt richtig los.

zurück Bild 1 von 3 weiter Trotz grauer Wolken guter Stimmung. Lothar Ahr, Geschäftsführer des Zweckverbandes Halbendorfer See, freut sich auf eine tolle Saison. Für den 59-Jährigen ist es die 24. in dem beliebten Erholungsgebiet. © Joachim Rehle Trotz grauer Wolken guter Stimmung. Lothar Ahr, Geschäftsführer des Zweckverbandes Halbendorfer See, freut sich auf eine tolle Saison. Für den 59-Jährigen ist es die 24. in dem beliebten Erholungsgebiet.

Letzte Handgriffe an den neuen Stellflächen für die mobilen Bungalows.

Einer der Stammgäste zu Himmelfahrt: Dirk Andrae mit Söhnchen Lukas.

Das Wetter verdirbt uns nicht die Laune, sagt Lothar Ahr. Bei 13 Grad Celsius einen Tag vor Himmelfahrt klingt das nach Galgenhumor. Aber nein, Lothar Ahr, meint es tatsächlich so. Und da ist sich der Geschäftsführer des Zweckverbandes Halbendorfer See mit den Gästen des Campingplatzes einig. „Echte Camper halten das aus“, sagt er. Das findet auch Dirk Andrae aus Spremberg. Für Söhnchen Lukas auf seinem Arm könnte es schon noch wärmer werden, aber ansonsten sei alles gut. Lukas‘ Mutti Kerstin Roth wird später zu den Beiden dazustoßen. Und außerdem noch eine ganze Truppe. „Seit 25 Jahren kommen wir her“, erzählt Dirk Andrae. Anfangs zu Pfingsten und mit Zelten. Seit es die mobilen Bungalows gibt, mieten sie sich ein Häuschen. Ein paar Stunden später werden die anderen mobilen Häuser besetzt und der Platz davor belegt sein. Die Truppe aus mehreren jungen Familien kennt sich aus gemeinsamer Schulzeit. Seit Jahren trifft man sich zu Himmelfahrt mit Kind und Kegel und den Ausgewanderten, die es zum Beispiel nach Bremen verschlug. Wenn es so schön wird wie immer, wird gleich fürs nächste Jahr reserviert.

Lothar Ahr und seine Kollegin Sylvia Weihrauch begrüßen Neuankömmlinge, erklären den Lageplan, geben Schlüsselkarten für die Schranke aus, Wertmarken für die Duschen und vieles mehr. Zwischendrin klingelt das Handy von Lothar Ahr. Geduldig erklärt er der Anruferin, was sie am besten in ihr Navi eingibt, damit sie den Halbendorfer See findet. Mit dem Brückentag nach Himmelfahrt ist dieses Wochenende eines der gefragtesten auf dem Campingplatz wie Pfingsten auch. Und die Sommerferien. Die Saison geht vom 1. April bis 30. Oktober. 19 092 Übernachtungen wurden 2016 gezählt, nur 19 weniger als 2015, aber etliche mehr als in den Jahren davor. Campen und Caravaning sind beliebt, zunehmend auch bei Jüngeren. Für Dauercamper stehen 40 Plätze am Textilstrand und weitere 20 am FKK zur Verfügung. Probleme, einen Platz neu zu vergeben, hat Lothar Ahr nicht. Fürs Dauercampen am FKK besteht eine Warteliste. Ansonsten gibt es 80 Touristenplätze im Textilbereich und halb so viele am FKK. Die Gäste kommen aus aller Herren Länder, sogar Australier waren schon da. Die meisten unter den Ausländern haben einen niederländischen Pass und machen einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Osteuropa. Auf der Durchreise von Polen in die Heimat nach Braunschweig wollen Gabriele Wachtmann und ihr Mann zwei Tage anhalten, um den Park in Bad Muskau zu besuchen. Zu frisch, finden sie und bleiben nur eine Nacht.

Lothar Ahr schmunzelt. In einem Jahr lag auf dem See noch eine 30 Zentimeter dicke Eisschicht und trotzdem kamen die ersten Dauercamper. Sie sind halt hart im Nehmen. Er kennt sie alle. Das ergibt sich, wenn man täglich seine Runden über den Platz dreht. Im Herbst zieht er selber im Wohnmobil los. „Um zu gucken, wie es die anderen machen und neue Ideen zu sammeln“, sagt er. Seit 1993 arbeitet er am See, seit 1996 gibt es die 67 Meter lange Rutsche. Bei 18 Grad Wassertemperatur waren einige Mutige in diesem Jahr schon baden, das Wasser erwärmt sich noch auf 25 Grad Celsius. Ein richtig heißer Sommer muss es 2003 gewesen sein, da wurden über 55 000 Tagesgäste beim Baden gezählt, 2016 waren es 16375. Der Badestrand an dem umgestalteten Tagebau wurde am 22. Mai 1982 eröffnet. Den 35. Geburtstag am Montag hatte man nicht auf der Agenda, dafür wird im Juli das große Neptunfest gefeiert. Auch dann wird es richtig eng.

Fast beendet sind die Bauarbeiten auf dem Gelände hinter der Rezeption. Dort wurden Flächen für zehn Mobilheime angelegt, zuvor Leitungen für Strom, Gas. Wasser und TV verlegt. Eigentlich sollten die vier mobilen Bungalows bis zum Saisonstart umgesetzt sein. Wegen des längeren Winters war das nicht zu schaffen und passiert nun im Herbst. Sechs weitere Mobilheime sollen noch dazu kommen. Finanziert aus Fördertöpfen der Leader-Region.

Lothar Ahr freut sich auf die Saison – und aufs Wochenende. Nach 2013 findet zum zweiten Mal eine internationale Neufundländer-Ausstellung mit Gästen aus zwölf Ländern und 200 Hunden am Halbendorfer See statt. Wie Mitorganisator Dirk Schwarz sagt, entschied man sich ausdrücklich für diesen Campingplatz. „Weil Hunde hier willkommen sind“, erklärt er.

