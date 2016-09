Ein Kreuz mit dem Kreuzband Ob der Patient bei Verletzungen im Kniegelenk gleich operiert werden muss, erklärt ein Experte beim SZ-Gesundheitsforum.

Dr. med. Marc Naupert informiert am Donnerstag beim SZ-Gesundheitsforum über Behandlungsmöglichkeiten bei Verletzungen im Kniegelenk. © Archivfoto: Torsten Eckert

Kreuzbandriss. Eine Diagnose, die Profifußballer wochenlang vom Platz verbannt. Jedoch kommt die Verletzung nicht nur bei Sportlern vor. Ganz im Gegenteil. „Verletzungen des Kreuzbands passieren häufig im Alltag. Wenn man beim Treppensteigen ausrutscht, sich beim Ein- oder Aussteigen aus dem Auto das Knie verdreht, bei Aktivitäten in der Freizeit oder auch oft bei der Arbeit“, erklärt Dr. med. Marc Naupert.

Beim Gesundheitsforum der SZ am 22. September im Krankenhaus Bautzen geht der Unfallchirurg der Frage nach, ob man alle Kreuzbandverletzungen unbedingt operieren muss. „Der Klassiker ist der Skiunfall“, sagt der Chefarzt der Chirurgie des Krankenhauses Bischofswerda. Über Nacht schwillt dann das Knie an, weil es mit Blut vollläuft. Es schmerzt stark. Als Erste Hilfe empfiehlt der Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie deshalb ein Schmerzmittel, das Bein hochzulegen und das Knie mit einem Eisbeutel zu kühlen. Dann sollte man zum Arzt. „Am besten mit den Unterarmstützen der Oma, um das Knie so wenig wie möglich zu belasten“, rät Dr. med. Naupert.

Weil nach zwei bis drei Tagen meist eine deutliche Besserung eintritt, sei die Verletzung früher oft übersehen worden. Auch gab es die heutigen Möglichkeiten der Diagnostik noch nicht. Höchstens ein bis zwei Patienten wurden früher mit dieser Diagnose im Krankenhaus Bischofswerda pro Jahr operiert, mittlerweile sind es 120 im Jahr. Kreuzbänder sind die zentralen Stabilisatoren des Kniegelenks. Betroffen ist meist das vordere Kreuzband.

Aus der Beschreibung des Patienten und der Sichtung des Knies erkennt der Arzt oft schon eine Kreuzbandverletzung. Bestätigt wird der Verdacht durch weitere Untersuchungen. Die schaffen zudem Klarheit darüber, ob es sich um eine isolierte Verletzung des Kreuzbands handelt oder um eine komplexe Schädigung, bei der Meniskus und Seitenbänder mitbetroffen sind. Unbehandelt führt die Verletzung zu Instabilität. „Bei unbedachten Bewegungen hat der Patient das Gefühl, dass ihm das Knie wegrutscht“, so Dr. med. Naupert. – Das Krankenhaus Bischofswerda hat sich auf Operationen der Kreuzbänder spezialisiert. Aufgeschnitten wird das Knie aber kaum noch, höchstens bei extremen Komplexverletzungen. 1995 wurde in Bischofswerda zum ersten Mal endoskopisch am Kreuzband operiert und seitdem die OP-Techniken weiter verfeinert.

SZ-Gesundheitsforum „Kreuzbandverletzungen – muss man alles operieren?“ am 22. September um 19 Uhr im neuen Konferenzbereich des Krankenhauses Bautzen, Haus 3 (Zutritt über Haupteingang). Der Eintritt ist frei.

