Es bewegt sich einiges auf der B 169 zwischen Riesa und Gröditz – und damit sind nicht nur die 6 000 Fahrzeuge gemeint, die hier laut der letzten Verkehrszählung täglich unterwegs sind. Auch die Straßenplaner beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) machen sich Gedanken über die Zukunft der wichtigen Strecke. Zu den größten Veränderungen in naher Zukunft dürften die Kreisverkehre zählen, die das Land bei Zeithain, Neudorf und Lichtensee plant. Doch zumindest an einer Stelle sieht es so aus, als sei der Kreisel nun vom Tisch.

An der Kreuzung von B 169 und der Straße An der Borntelle sei der Kreisverkehr nicht mehr die Vorzugsvariante des Landes, hat Zeithains Bauamtsleiter Holger Koßwig bei einem Gespräch im Lasuv erfahren. Wesentlicher Grund dafür: die bestehende Tankstelle an der Kreuzung, informierte der Rathaus-Mitarbeiter im Gemeinderat am Montag.

Deren Zufahrt hätte sich durch den Kreisel stark verändert: Eine Ein- und Ausfahrt zur Aral-Station an die Bundesstraße hätte es beim Bau eines Kreisverkehrs nämlich nicht mehr gegeben. Stattdessen hätten die Fahrzeuge aus Richtung Riesa kommend erst nach rechts abbiegen, dann quasi von hinten ins Tankstellengelände einfahren und dort wenden müssen, um an die Zapfsäulen zu gelangen.

Mit dieser Art von Verkehrsführung war man offenbar aufseiten der Tankstellen-Betreiber nicht einverstanden. Der Gemeinde Zeithain zufolge will das Lasuv deshalb in rund vier Wochen eine neue Kreuzungs-Variante vorstellen – ohne Kreisel. Wie die aussehen könnte, hat Zeithains Bauamtsleiter Koßwig schon mal vorab skizziert. Dabei dürfte die Verkehrsführung im Wesentlichen so bleiben wie bisher. Nur die Einfahrt zur Gedenkstätte Ehrenhain, die jetzt noch spitz in die Bundesstraße einmündet, würde wohl ein paar Meter in Richtung Neudorf umverlegt, um den vorgeschriebenen, rechtwinkeligen Anschluss zur Bundesstraße herzustellen. Und auch die beiden vorhandenen Bushaltestellen würden ordentlich ausgebaut und mit einem Überweg samt Mittelinsel auf der B 169 versehen werden.

Was den anderen auf Zeithainer Flur geplanten B-169-Kreisel angeht, bleibe das Land bei den bisherigen Plänen, so Zeithains Bauamtsleiter Koßwig. Diese Pläne sehen einen Kreisverkehr von 40 Metern Durchmesser bei Neudorf vor. Das ist allerdings so viel Fläche, dass das Land vor einer Baumaßnahme erst einmal den nötigen Boden kaufen muss. Betroffen seien mindestens drei Eigentümer, ein Vierter sei der Bund, so Holger Koßwig. Verhandlungen über den Grunderwerb sollen Mitte April beginnen. „Je nachdem, wie die Gespräche ausgehen, wird es zeitnah zu dieser Kreuzungsvariante kommen oder zu einer anderen.“

Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) betonte, dass es sich bei alledem zwar um die Kenntnisse seiner Verwaltung, aber noch um keine offiziellen Planungsstände handle. Er habe dennoch entschieden, dass seine Verwaltung die Öffentlichkeit informiert. Damit solle Spekulationen und Gerüchten vorgebeugt werden. Sobald offizielle Planungen vorliegen, kämen die auch offiziell in die Gemeindegremien.

