Ein kräftiger Schlag zum Auftakt Das Dippser Stadtfest wurde am Freitagabend feucht-fröhlich und mit einer Überraschung eröffnet.

Eröffnung mit einem wahren Paukenschlag: Oberbürgermeister Jens Peter und Gastwirt Bernd Streubel lassen das Bier fließen - und den Hammerkopf davonfliegen. © Frank Baldauf

Hoppla, wo ist der Hammer hin? Oberbürgermeister Jens Peter (FW) hat am Freitagabend das diesjährige Dippser Stadtfest mit dem Bieranstich eröffnet. Dabei zeigte er einen kräftigen Schlag, so stark, dass beim zweiten Ausholen der Hammerkopf davonflog. Aber da floss das Bier schon.

Damit hatte das Stadtfest begonnen, das Riesenrad begann sich zu drehen und zum Auftakt spielte die „Feetz-Band“ aus Dresden.

Nach der Eröffung eilte der Oberbürgermeister ins Schulgässchen. Dort wurde rechtzeitig zum Stadtfest eine Erinnerungstafel enthüllt, die den Dippsern das Lips-Tulian-Haus ins Gedächtnis ruft. Das hat hier bis vor zwei Jahren gestanden.

Das Stadtfest erlebt am Freitagabend Abend mit dem Auftritt von Engerling um 22 Uhr seinen ersten Höhepunkt. Am Sonnabend spielen um 20 Uhr die Gruppe LOT und am Sonntag singt um 15 Uhr Maja Catrin Fritsche. (SZ/fh)

