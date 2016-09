Ein Konzert zum Geburtstag Jugendliche organisieren ein Open Air. Das kommt an und soll im nächsten Jahr wiederholt werden.

Hannes Eckart, Michelle Kolko und Jonas Butzlaff (von links) haben das erste Open-Air-Konzert in Roßwein organisiert.

In Roßwein ist für Jugendliche zu wenig los. Das meinen Michelle Kolko, Hannes Eckart und Jonas Butzlaff. Sie kennen sich aus der Schule und unternehmen immer noch viel gemeinsam, obwohl zwei von ihnen inzwischen für das Fachabitur lernen und einer eine Ausbildung begonnen hat. Einer ihrer Ausflüge führte die jungen Leute zu einem Open-Air-Konzert nach Schweta. „Das hat uns so gut gefallen, dass wir überlegt haben, so etwas in Roßwein auch auf die Beine zu stellen“, sagt Michelle Kolko.

Der 18. Geburtstag eines Freundes schien der richtige Anlass zu sein. Am Sonnabend wurde auf dem Gelände des Clubs Roßwein gefeiert. Und das Konzept der drei Freunde ging auf. Rund 150 Gäste kamen und tanzten zur Musik der DJs Rob Kay, Houshalt und Huddl. „Die Stimmung war sehr gut“, so Michelle Kolko.

Bei der Bewirtung der Gäste erhielten die Jugendlichen Unterstützung vom Chef des Clubs Roßwein. Er hat auch zugesagt, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein. Denn die jungen Leute können sich vorstellen, das Open Air im Herbst 2017 zu wiederholen. (DA/rt)

