Ein Kompromiss-Etat ohne sattes Milliarden-Erbe Wolfgang Schäuble legt den Haushaltsentwurf für 2018 vor und zeigt: Der Spielraum für Wahlversprechen ist begrenzt.

Die künftige Bundesregierung kann trotz der jüngsten Milliarden-Haushaltsüberschüsse in den nächsten Jahren finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen. Jedenfalls, wenn sie weiter auf neue Schulden verzichtet – so wie es die Etatpläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble vorsehen.

Was passiert jetzt mit Schäubles Haushaltsvorgaben?

Die können in den nächsten Wochen noch an der einen oder anderen Stelle angepasst werden – je nach Koalitionsbeschlüssen. Wohl Anfang Juli beschließt das Kabinett den Haushaltsentwurf für 2018 und den Finanzplan bis 2021. Nach der Bundestagswahl Ende September und der Regierungsbildung wird ein neuer Etat aufgestellt – dann mit Schwerpunkten der künftigen Bundesregierung. Dafür bieten die jetzigen Pläne eine Grundlage.

Ist das nur ein „Wahlkampfhaushalt“ von Union und SPD?

Das kann man nicht behaupten. Denn letztlich wurden nur bestehende Verpflichtungen, wirtschaftliche Entwicklungen und verbindlich verabredete Maßnahmen der Noch-Koalitionäre in Zahlen gegossen.Mögliche Steuerentlastungen oder höhere Sozialleistungen sind nicht berücksichtigt. Schäubles Zahlen sind aber eine Botschaft: Wer Bürger und Unternehmen bei den Steuern deutlich entlasten will oder höhere Sozialleistungen verspricht, muss sagen, wie er das finanzieren will.

Aber 2016 gab es in Deutschland doch Rekordüberschüsse, oder?

Übersehen wird, dass der Rekordüberschuss von fast 24 Milliarden Euro die Kassen des Gesamtstaates betrifft – also des Bundes, der Länder und Kommunen sowie der Sozialkassen. Der Bund allein erzielte ein Plus von etwa 6,2 Milliarden Euro. Bei den Ländern fiel das Plus höher aus. Und der Bundesüberschuss fließt – wie es das Gesetz vorschreibt – komplett in die Rücklage für die Flüchtlingskosten. Diese Reserve umfasst 18,7 Milliarden Euro.

Die „Asyl-Rücklage“ wäre doch ein Polster für die nächste Regierung?

Auf die Rücklage dürften alle Parteien, die ab Herbst die Mehrheit im Bundestag stellen wollen, schon ein Auge geworfen haben. Schließlich kommt es nicht oft vor, dass die scheidende Regierung ihren Nachfolgern so ein Finanzpolster hinterlässt. Daraus wird aber erst einmal nichts. Denn die 18,7 Milliarden Euro sind in den Eckpunkten komplett verplant, um auch bis 2021 ohne neue Schulden auszukommen.

Gehen die Ausgabenpläne zulasten der Sozialleistungen?

Nein. Der Anteil der Sozialausgaben an den Gesamtaufwendungen des Bundes ist bereits auf rund 52 Prozent gestiegen und soll nicht sinken. Allein der Zuschuss des Bundes für die Rentenkasse liegt bei 100 Milliarden Euro. Der Etat des Arbeits- und Sozialministeriums soll 2018 auf 140,89 und bis zum Jahr 2021 auf 154 Milliarden klettern. Und das bei geplanten Gesamtausgaben von dann 355,6 Milliarden Euro.

Wo will die Union die 15 Milliarden für Steuersenkungen hernehmen?

Auch die müssen gegenfinanziert sein. Solche Entlastungen können nicht aus einem Einmalüberschuss wie 2016 finanziert werden, denn die Kosten dafür fallen jedes Jahr an. Auch müssten die Einnahmeausfälle von Bund, Ländern und Kommunen geschultert werden. Schäuble sieht aber Spielräume. Er will, dass die „Steuerquote“ – die Steuereinnahmen des Staates im Verhältnis zur Wirtschaftskraft – nicht mehr steigt. Ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte macht etwa drei Milliarden Euro pro Jahr aus. Bei 0,5 Punkten ergeben sich jene 15 Milliarden Euro. (dpa)

