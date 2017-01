Ein Koch für allerhand Knirpse Für fast alle Kinder in Bannewitz kommt das Mittagessen bald aus einer Küche. Einheitsbrei soll es aber nicht geben.

Die Gemeinde ist auf den Geschmack gekommen. Künftig sollen fast alle Kindereinrichtungen der Gemeinde das Mittagessen von demselben Anbieter auf dem Tisch haben. Ziel der Rathausspitze ist es, das kommunale Schul- und Kita-Essen zu vereinheitlichen. Der auserwählte Anbieter hat seinen Hauptfirmensitz im westfälischen Rheine und heißt Apetito. Das Grundprinzip bei Apetito ist das 80-prozentige Vorkochen des Essens. Anschließend wird es in portionierbare Größen gebracht und schockgefrostet. Im Logistiklager in Halle zwischengelagert, wird es anschließend nach Bannewitz gefahren. Dort, in den jeweiligen Küchen der Einrichtungen vor Ort, werden die einzelnen Tiefkühlkomponenten je nach Essensplan im Dampfgarer erhitzt, bevor sie serviert werden, erklärt Heiko Wersig von der Bannewitzer Gemeindeverwaltung.

In den Grundschulen in Possendorf und Bannewitz sowie der Bannewitzer Oberschule wird bereits schockgefrostetes Essen von Apetito für die Schüler erhitzt. Die Bannewitzer Einrichtung war sogar die erste Schule im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die im September 2014 Essen vom Buffet anbot. Die Possendorfer Schule zog ein Jahr später nach. Ein Angebot, das bei Schülern und Eltern super ankommt, resümiert Heiko Wersig. So gut, dass sogar Hungrige von „außerhalb“ Appetit bekommen haben. Außerdem sei man in der Rathausspitze mittlerweile selbst von dem Essenanbieter überzeugt.

Deshalb wolle man mit Apetito nun auch in weiteren kommunalen Einrichtungen zusammenarbeiten. In der Bannewitzer Kita auf der Windbergstraße wird bereits Apetito serviert. Ab April soll auch für den Nachwuchs in Possendorf das Mittagessen aus Rheine kommen. Die Einrichtung wurde in den vergangenen Monaten umfangreich saniert. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Essenversorgung geändert. Genauso wie in der Kita in Boderitz. Aktuell kommt bei den Knirpsen hier noch das Mittagessen von Sodexo auf den Tisch. Auf der gemeinsamen Elternversammlung vorige Woche haben sich die Eltern in Boderitz einstimmig für den neuen Anbieter entschieden, erklärt Wersig. Ab September soll das Haus deshalb ebenfalls vom westfälischen Anbieter Apetito versorgt werden. Sogar die neue Kita, die aktuell an der Boderitzer Straße in Bannewitz gebaut wird und ab Sommer von dem Träger der Thüringer Sozialakademie eröffnet wird, soll dann von Apetito beliefert werden, so die Pläne. Lediglich die Kita in Hänichen bezieht als einzige kommunale Einrichtung nicht ihr Essen von Apetito, sondern weiterhin vom Hänichener Versorgungsservice.

Kommt sonst alles aus einem Topf? So einfältig wird das Mittagessen nicht ausfallen, versichert Heiko Wersig. „Jede Kita entscheidet für sich, welches Essen sie wünschen“, sagt er. Auch die Sorge, man mache sich mit diesem einen Essenanbieter zu abhängig, hat man in der Bannewitzer Rathausspitze nicht. Dafür sei das Unternehmen zu groß und auch deutschlandweit vertreten, als dass hier wirtschaftliche Bedenken berechtigt wären.

Ganz billig sind die Neuerungen aber nicht. Genauso wie Sodexo erhöhte auch Apetito kürzlich die Essenspreise. Die Grundschüler zahlen nun vier Cent mehr für eine warme Mahlzeit, nämlich 3,19 Euro. Die Oberschüler in Bannewitz sogar 3,44 Euro für ein Mittagessen. Preissteigerungen gibt es auch für die Kindertagesstätten. Hier hilft aber die Gemeinde aus. Eltern zahlen für das Mittagessen ihres Kindes weiterhin nur 3,15 Euro. Alle Kosten, die darüber hinausgehen, finanziert die Gemeinde Bannewitz, so wie es der Gemeinderat im Juli 2015 bis zum August dieses Jahres beschlossen hat. Alle kommunalen Einrichtungen betreffend, unterstützt die Gemeinde das Essen mit 300 000 Euro pro Jahr, sagt Heiko Wersig.

Voraussichtlich diesen Frühling will die Gemeindeverwaltung wieder Verhandlungen zum Kita-Essenspreis starten. Damit ab September die neuen Preise feststehen, wieder bindend für weitere zwei Jahre.

