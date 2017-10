Ein Knöllchen für den Haufen Auf der Dr.-Friedrichs-Straße in Görlitz setzte eine Politesse mit einer Verwarngeldtüte ein deutliches Signal für die Fußgänger.

zurück Bild 1 von 2 weiter Was liegt da denn vor der Haustür? Ein Knöllchen für den Hundehalter? © Privat Was liegt da denn vor der Haustür? Ein Knöllchen für den Hundehalter?

Nein, das war ganz anders...

Krzysztof kann noch rechtzeitig ausweichen – vor einem stattlichen Hundekothaufen auf der Dr.-Friedrichs-Straße. Als er später erneut an der Stelle vorbeikommt, denkt er doch tatsächlich, die Stadtverwaltung würde sich des Häufchens Elend annehmen: „Ich sah, wie eine Dame des Ordnungsamtes etwas in ihr mobiles Gerät tippte.“ Krzysztof ist sehr zufrieden, denn er glaubt tatsächlich, „dass jetzt die Verwaltung die Stadtreinigung ruft.“ Dann aber sieht er anderes: Die Politesse verpasst dem Haufen ein Knöllchen…

Der Görlitzer ist sauer. Dabei hätte er wissen müssen, wie in der Stadt seit Jahrzehnten mit dem Problem umgegangen wird: Jeder Hundehalter hat die Pflicht, Hinterlassenschaften seines Vierbeiners zu beseitigen. „Leider gibt es Tierhalter, die diese in einer Polizeiverordnung stehenden Normen nicht beachten wollen“, sagt die Görlitzer Ordnungsamtsleiterin Silvia Queck-Hänel. Sie erinnert: „Dass Diskussionen stattfinden, dass es manchmal nicht anders möglich sei oder man bezahle doch Hundesteuer, steht dabei nicht zur Debatte. Vielmehr geht es um das Selbstverständnis und die Rücksichtnahme, Hundekot überhaupt zu beseitigen.“ Das gilt auch dann, wenn der eine oder andere als Begründung darauf verweist, dass Papierkörbe und Tütenspender nicht ausreichen. Silvia Queck-Hänel weiß: „Wir führen Kontrollen durch, verhängen Bußgelder, informieren Hundehalter. Dennoch liegt Hundekot auf Bürgersteigen und Gehwegen.“

Eine ständige Stadtreinigung im Sinne einer bedarfsgerechten Beseitigung von Hundekot bietet die Stadtverwaltung aber nicht an. Der Grund: „Es gilt zuerst immer das Verursacherprinzip. Wer Verschmutzungen verursacht, ist für deren Beseitigung verantwortlich“, betont die Ordnungsamtsleiterin. Doch gerade dieses Prinzip läuft oft ins Leere. Dann wird die Entfernung der Tretminen zur sogenannten Anliegerpflicht. Klar, dass der Grundstückseigentümer, dem dann diese unangenehme Aufgabe zufällt, das ebenfalls lautstark kritisiert. Deshalb fordern mehrere Bürger immer wieder den Einsatz städtisch bestellter Kräfte. Das wäre durchaus möglich, aber: „Es bedeutet einen hohen personellen und finanziellen Aufwand für die Verwaltung und im Ergebnis auch für die Bürger. Eine Umlage der Kosten auf die Allgemeinheit, in welcher Form auch immer, würde sicher zum Unverständnis derjenigen führen, die sich ordnungsgemäß verhalten und ihren Pflichten nachkommen“, gibt Silvia Queck-Hänel zu bedenken. Für Unbeteiligte würde es teurer, und mehr noch: Die Schar der Uneinsichtigen würde sich bestimmt vergrößern.

Was aber hatte es nun mit dem Knöllchen zu tun, das Bürger Krzysztof verwunderte? Tatsächlich war eine Vollzugsbedienstete auf der Dr.-Friedrichs-Straße im Einsatz, wo sie ordnungswidrig geparkte Autos registrierte. Auch ihr fiel auf, dass da ein großer Hundekothaufen vor einem Hauseingang lag. Und sie sah noch mehr: Plötzlich fuhr ein Radler auf dem Gehweg. Die „Strafe“ für dieses Falschfahren kam prompt – die Reifen durchquerten die Tretmine. Die Politesse hatte eine Idee: Als optische Warnung positionierte sie eine „Knöllchentüte“ – also nur die Plastehülle – auf den nun breiter gewordenen Schmutzfleck. „Das war sicher unkonventionell, aber in dieser Situation ein einfaches Mittel, weiteren ,Schaden‘ für Passanten abzuwenden“, sagt die Ordnungsamtsleiterin. Das eigentliche Problem aber besteht freilich dennoch weiter – haufenweise.

