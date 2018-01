Ein kleines Pardon Catherine Deneuves Appell hat Feministinnen weltweit entsetzt. Nun entschuldigt sie sich bei Opfern sexueller Gewalt.

Sie fühlte sich missverstanden: Catherine Deneuve hat sich für ihre Äußerungen zum Thema sexuelle Belästigung entschuldigt. © dpa

Sie konnte all die harsche Kritik nicht auf sich sitzen lassen, ohne sich zu erklären und zu entschuldigen – zumindest ein bisschen. Catherine Deneuve hat sich in der Debatte um sexuelle Belästigung von Frauen erneut zu Wort gemeldet und bittet in einem offenen Brief in der Zeitung Libération alle Opfer sexueller Gewalt – „und nur diese“ – um Pardon, falls sie diese verletzt habe. Das sei nicht ihre Absicht gewesen: „Nichts in diesem Text besagt, dass Belästigung irgendetwas Gutes an sich hat.“

Ein von der 74-jährigen Schauspielerin mit unterzeichneter Appell hatte vor einer Woche zu einem entsetzten Aufschrei von Frauenrechtlerinnen weit über die französischen Grenzen hinaus geführt. Darin kritisierten 100 Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen ein „totalitäres Klima“ im Zuge der #metoo-Debatte nach dem Skandal um den US-Produzenten Harvey Weinstein. Ungeschickte oder aufdringliche Anmache sei noch kein Delikt, heißt es darin: Wenn sich ein Mann in einem vollen Metrozug an einer Frau reibe, handle es sich eben um einen Ausdruck sexueller Not. Das „Recht, lästig zu sein“ gehöre zur sexuellen Freiheit. Feministinnen sahen in diesen Zeilen eine Banalisierung und Rechtfertigung von sexueller Gewalt gegen Frauen.

Deneuve aber fühlte sich offenbar falsch verstanden. „Ich mag diesen Charakterzug unserer Zeit nicht, wo jeder sich das Recht herausnimmt, Schiedsrichter zu spielen, zu verurteilen“, schrieb sie nun. Eine unbewiesene Anschuldigung in den sozialen Netzwerken gegen einen Mann könne dessen Bestrafung, Kündigung, ja oftmals eine mediale Lynchjustiz nach sich ziehen. Dabei entschuldige sie kein Fehlverhalten von Männern.

Man habe ihr manchmal vorgeworfen, keine Feministin zu sein, schrieb die Grande Dame des französischen Films nun – dabei habe sie 1971 das von Simone de Beauvoir verfasste „Manifest der 343“ mitunterzeichnet: Darin bekannten sich berühmte Frauen dazu, abgetrieben zu haben und forderten Straffreiheit für Abtreibungen in Frankreich. Sie lasse sich in keine Ecke drängen, so Deneuve: „Ich bin eine freie Frau und werde es bleiben.“

