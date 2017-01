Ein kleiner Pieks kann Leben retten Dietmar Kunzendorf aus Ullersdorf hat in seinem Leben bereits 100 mal Blut gespendet. Dafür hat er mehrere Gründe.

Schwester Monika vom Blutspendedienst zapft am Mittwoch Dietmar Kunzendorf die 100 Blutspende ab. © Bernhard Donke

Blutspender aus Diehsa-Jänkendorf und Umgebung folgten am vergangenen Mittwoch dem Aufruf des DRK Ost-Görlitz nach Diehsa ins ehemalige Gewandhaus an der Kollmer Straße. Hier hatten lona Heitmann und Carola Scholz, die Frauen der ersten Schicht des Organisationsteams, und die Mitarbeiter des Blutspendedienst schon alles vorbereitet. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Trotz des starken Schneefalls und der zurzeit in der Region grasierenden Grippewelle kamen immerhin 35 Personen, um ihr Blut zu spenden. Das sind nicht ganz so viele wie am ersten Blutspendetermin im Januar vergangenen Jahres. Damals waren es 51 Blutspender.

Auch der 55-jährige Dietmar Kunzendorf aus Jänkendorf-Ullersdorf leistete in diesem Jahr wieder seinen Beitrag. Für ihn war es die 100. unentgeltliche Blutspende. Dafür wurde er von Heitmann und Scholz mit einem kleinen Dankeschöngeschenk überrascht. Seit seinem 18. Lebensjahr spendet Kunzendorf, der beruflich im Waggonbau Niesky arbeitet, regelmäßig sein Blut – sofern es seine Arbeitsschichten und seine Gesundheit zulassen.

Zum einen tut er dies, weil er Patienten, die das Blut zum Erhalt ihrer Gesundheit benötigten, helfen will. „Außerdem wird das von mir gespendete Blut auf mögliche Krankheiten untersucht und analysiert. Davon erhalte ich als der Spender einmal jährlich eine schriftliche Analyse meines Blutes zugeschickt“, erklärt der 55-Jährige. In der Analyse bekommt er dann wertvolle Informationen und einen Überblick über seinen eigenen Gesundheitszustand. „Nicht zu verachten ist hier in Diehsa das immer ein sehr reichhaltige und schmackhafte Büfett, an dem sich jeder Spender nach der Spende bedienen kann.“, ergänzt er.

Auch nach der 100. Blutspende wird er weiterhin Blut spenden, um kranken Bürgern zu helfen. Das kann er immerhin noch bis zu seinem 72. Lebensjahr – so sieht es das Blutspendegesetz vor. Männer können bis zu sechs mal einen halben Liter pro Jahr spenden, und zwar höchstens alle acht Wochen. Frauen dürfen viermal pro Jahr, höchstens alle zwölf Wochen. Die Spende geht dann zum Bluttranfusionsdienst, wo sieden Krankenhäusern für die Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung steht.

Der nächste Blutspendetermin in Diehsa ist am 22. März, 14.30 Uhr, an der Kollmer Straße 1.

zur Startseite