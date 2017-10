Ein kleiner Ort spielt ganz oben mit Seit 20 Jahren gibt es Mädchen-Fußball in Spitzkunnersdorf. Eine Teenagerin von damals ist immer noch dabei.

Susann Czeczine und André Kropp trainieren die Fußball-Mädchen der C-Jugend vom TSV Spitzkunnersdorf. Vor 20 Jahren wurde im Verein die erste Nachwuchsmannschaft gegründet. © Rafael Sampedro

Der Fußballplatz vom TSV Spitzkunnersdorf ist so etwas wie die zweite Wohnstube von Susann Czeczine. Ohne der 35-Jährigen gebe es wahrscheinlich keinen Mädchenfußball in Spitzkunnersdorf. Mit knapp 15 Jahren trainierte sie hier schon vor 20 Jahren mit einer gleichaltrigen bei den Damen mit. Eine Mädchenmannschaft, in der sie hätten spielen können, gab es damals noch nicht. Susann Czeczine wollte aber unbedingt Fußballspielen. „Wenn ihr mir elf Mädchen bringt, die auch Fußball spielen wollen, gründen wir eine Mannschaft“, hatte ihnen Trainer Heiko Kropp 1997 gesagt. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten sie die zusammen. „Wir haben in der Schule und im Freundeskreis rumgefragt. Das ging ganz schnell“, erinnert sich Susann Czeczine.

Damals wie heute kam für sie nie eine andere Sportart infrage. Sie kann sich noch gut an die Anfangszeit erinnern. Das erste Jahr ist schwer gewesen. Mehrmals haben sie sogar zweistellig ihre Spiele verloren. Trotzdem blieb die Mannschaft zusammen. Aus dem Lehrgeld, das sie zahlen mussten, haben sie gelernt. Die beiden Nachwuchsteams vom TSV Spitzkunnersdorf sind wie die Damen schnell zum Non-Plus-Ultra im Frauenfußball in Ostsachsen geworden. Anfangs kamen die Mädchen noch allesamt aus Spitzkunnersdorf und Umgebung. Heute ist das anders. Die wenigsten der Elf- bis Dreizehnjährigen in der C-Jugend, die Susann Czeczine mit Nicole Ehrentraut und André Kropp trainieren, wohnen in Spitzkunnersdorf oder Leutersdorf. Ihr Team besteht aus Mädchen aus dem gesamten Altkreis Löbau-Zittau. Aus Oppach, Neusalza-Spremberg, Ebersbach-Neugersdorf, Bischdorf, Bertsdorf, Obercunnersdorf, Oderwitz und Ruppersdorf bringen die Eltern ihre Mädels hierher. Denn ihnen macht das Fußballspielen genauso viel Spaß, wie gleichaltrigen Jungs in Zittau oder Neugersdorf. Und dabei ist ihr Spielbetrieb wesentlich aufwendiger.

Lediglich in Görlitz gibt es noch eine Nachwuchsmannschaft für Mädchen im Landkreis. Aber die spielen längst nicht auf dem Niveau wie die TSV-Mädels. Zu den Gegnern der Spitzkunnersdorfer C-Jugend gehören Teams aus Dresden, Zwickau, Chemnitz, Aue. „Aber wir wollten ja auch aufsteigen“, sagt Susann Czeczine. Seit einem Jahr spielen sie in der Landesliga. Als Neuling gewinnen sie dort zwar nicht mehr zweistellig. Aber sie schlagen sich achtbar. Mit dem vierten Platz gelang ihnen ein Platz im vorderen Mittelfeld. Auch in der neuen Saison läuft es gut. Am Sonntag haben sie in Dresden beim Spitzenreiter mit 4:0 gewonnen.

Susann Czeczine schmunzelt, wenn man sie fragt, wie oft sie in der Woche auf dem Fußballplatz steht. Denn die 35-jährige zweifache Mutter spielt auch noch in der zweiten Damenmannschaft mit. „Nicht viel mehr, als viele andere im Verein“, sagt sie. Dabei wollte sie nach ihrer zweiten Verletzung 2008 eigentlich aufhören. Doch dann ist sie Trainerin geworden und nach den beiden Babypausen auch wieder Spielerin. „Die Mädels, die ich jetzt trainiere, könnten Mutti zu mir sagen“, erzählt sie. Susann Czeczine ist stolz auf ihre Schützlinge. „Die spielen heute auf einem viel höheren Niveau als wir damals“, schildert sie.

Dass sich im sächsischen Damen- und Mädchen-Fußball seit Jahren, neben den Hochburgen in Dresden, Aue, Chemnitz und Leipzig, auch das kleine Spitzkunnersdorf behauptet, liegt daran, dass es hier so positiv fußballverrückte Leute wie Susann Czeczine, Nicole Ehrentraut, André und Heiko Kropp und viele andere gibt. Aber ohne so engagierte Eltern ginge das auch nicht, sagen sie. Denn die bringen ihre Kinder nicht nur zum Training. Manche unterstützen die Trainer. „Und wir brauchen allein pro Mannschaft vier Autos zu den Auswärtsspielen“, schildert Heiko Kropp. Er ist beim TSV für den Damenfußball verantwortlich und kümmert sich um die gesamte Logistik.

Mädchen ab elf Jahren, die Fußball spielen wollen, sind in Spitzkunnersdorf übrigens jederzeit willkommen. Immer mittwochs ist, ab 17.30 Uhr, Training am Sportplatz an der Hauptstraße.

www.fussball-spitzkunnersdorf.de

