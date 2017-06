Ein kleiner Mädchentraum Tabea Yang wollte in Dresden ihrer berühmten Volleyball-Mama nacheifern. Doch die Tochter zieht es ins Modelbusiness.

Vom Elbufer hinaus in die Model-Welt: Die 1,82 Meter große Ex-Volleyballerin Tabea Yang verdient mit ihrem exotischen Aussehen gutes Geld. © Robert Michael

Sie ist jung und braucht das Geld? Tabea Yang will es sich leisten, auch finanziell lukrative Angebote auszuschlagen. Dabei verdient sie als Model ihr Geld. Eine Anfrage, sich für das Magazin Playboy nackt zu zeigen, lehnte die 21-Jährige jedoch ab. „Derzeit fühle ich mich nicht bereit für so etwas. Wer weiß, wie ich in drei oder fünf Jahren darüber denke.“

Eigentlich wollte sie ja ihrer berühmten Mama nacheifern: der Chinesin Xiaojun Yang, Volleyball-Olympiasiegerin 1984, Weltmeisterin, Weltpokalsiegerin – Weltstar ihrer Sportart. Im Herbst ihrer Karriere wechselte sie als Profi nach Deutschland. Ihre Tochter ist im Volleyball jedoch gescheitert. In Dresden. „Mich hat das nie beeinflusst, die Tochter einer bekannten Mama zu sein. Ich war ja stolz drauf. Aber die Erwartungshaltung anderer war dementsprechend größer“, erklärt sie.

Mit großen Hoffnungen war sie als 15-jähriges Mädchen zum Bundesstützpunkt nach Dresden gekommen. Beim VC Olympia wollte sie besser werden, tauglich für die erste Liga. „Mein Ziel war, eine gute Volleyballspielerin zu werden und das mit einem Stipendium in den USA zu verbinden.“ Doch dieser Plan ging schief. Auch, weil sich Yang, damals Jugendnationalspielerin, hin- und hergeschoben fühlte. „Wir wollten im ersten Jahr viel ausprobieren, aber das ging die kompletten zweieinhalb Jahre so. Ich wurde nie auf eine Position spezialisiert“, hadert sie.

Yang musste alles spielen. Die Tochter der Volleyball-Olympiasiegerin verlor die Lust. „Es ist mir völlig klar, dass nicht aus jedem Talent eine Weltklassespielerin werden kann“, sagt sie. Doch in Dresden sei das Funktionieren der Mannschaft immer wichtiger gewesen als die Förderung einzelner Talente. Ihre Kritik: „Man sollte ehrlicher, kommunikativer miteinander umgehen und mit jungen Volleyballerinnen keine Spielchen spielen.“

Für Modeljob nach Frankfurt

Die junge Frau hat für sich schnell einen anderen Weg entdeckt, sich zu verwirklichen. Nicht im Sport. Sie beendete ihre Karriere, bevor sie richtig beginnen konnte. Mit 18. Yang, die perfekt die chinesische Hochsprache Mandarin beherrscht, musste das Sportgymnasium verlassen. Ihr Abitur holte sie an der Fachoberschule in Dresden nach und schloss es im Mai ab. Jetzt krempelt sie ihr Leben um. Der Umzug von Laubegast nach Frankfurt am Main läuft gerade. In der Metropole wird sie in den nächsten Tagen einen Vertrag bei einer Model-Agentur unterschreiben.

Auf ihre Sport-Vergangenheit blickt sie reflektiert zurück. „Natürlich war es auch ein Traum meiner Mama. Ich weiß aber, dass ich nie hätte das erreichen können, was sie erreicht hat. Das waren ganz andere Voraussetzungen“, meint Yang. Trotzdem schätzt sie die Erfahrungen, die sie am Bundesstützpunkt in Dresden gemacht hat. „Ich habe viele Werte mitbekommen und bin sehr, sehr dankbar dafür.“ Nun konzentriert sie sich auf ihre zweite Karriere – die mit einem Zufall begann. „In den Sommerferien vor drei Jahren bekam ich durch einen Freund meine erste Jobanfrage. Das war ein ganz kleiner Auftrag während der Fashion Night in Dresden, dafür erhielt ich einen Gutschein“, erinnert sich Tabea. Weitere Angebote über Social-Media-Kanäle blockte sie ab, um ihre Schulausbildung nicht zu gefährden. „Für eine chinesische Mama ist es wichtig, dass man einen Abschluss hat“, erklärt sie lächelnd und meint selbst: „Das war keine blöde Entscheidung.“

Ihre Mutter stellte dennoch den Kontakt zur chinesischen Agentur „China bentley models“ her. Für die konnte Tabea jeweils während der Sommerferien Jobs annehmen. „Die haben mich nicht nur in China, sondern auch europaweit vermittelt“, sagt die Halb-Chinesin, deren Vater Deutscher ist. Yangs Leben spielte sich sechs Wochen lang zwischen Peking, Shanghai, Hamburg, Berlin, Mailand und Athen ab – dann ging es wieder in die Schule.

Mit dieser Doppelbelastung ist nach dem Abi nun Schluss. „Ich werde jetzt ein Jahr nur modeln, das ist ein kleiner Mädchentraum von mir. Obwohl der Job kein Traum ist.“ Yang betont, dass harte Arbeit dahintersteckt – Disziplin und Struktur. Das kennt sie aus dem Sport. „Du kommst in einen Raum mit 200, 300 Mädels – alle wunderschön. Du wartest vier, fünf Stunden, um einmal vor- und wieder zurückzulaufen, deine Mappe abzugeben. Hört man ein Dankeschön, war das schon nett. Dann geht’s zum nächsten Casting. Absagen muss man aushalten – und dafür mental sehr stark sein“, erzählt Tabea Yang.

Unschöne Erfahrungen gehören dazu

Dazu gehört, dass sie im Normalfall nach 16.30 Uhr nichts mehr isst. Dennoch legte eine interessierte Agentur Tabea Yang nahe, sie solle zehn bis zwölf Kilo abnehmen. Da wog sie knapp 62 Kilo bei 1,82 Metern Körpergröße – und entschied sich für eine andere Agentur. Unschöne Erfahrungen gehören zum Leben. „Wenn ich zu viele negative Dinge erlebt hätte, würde ich es jetzt nicht professionell machen“, meint sie. „Man sollte alles nicht so verbissen sehen.“

Vielleicht braucht es diese Einsicht, um in einer Szene zu bestehen, in der Schein mehr zählt als Sein. „Ich trinke keinen Alkohol, nehme keine Drogen, habe keine Tattoos oder Piercings – in dieser Hinsicht bin ich langweilig“, beschreibt sich Yang. Ihr Profil beim Internetportal Instagram hatte sie gelöscht und sich erst auf Anraten ihrer neuen Agentur einen neuen Account angelegt. „Große Firmen setzen zunehmend auf Models, die eine oder zwei Millionen Follower haben“, erklärt sie. Wirtschaftlich sei es zwar sinnvoll, diese Reichweite zu nutzen, aber: „Warum muss jeder wissen, was ich gerade mache? Nach dem Motto: Yeah, ich gehe jetzt zum Matheunterricht. Suuuper interessant“, sagt Tabea und verdreht gespielt ihre braunen Augen.

Es ist Tabea Yang nicht wichtig, dass ihr erst 753 Abonnenten auf dem Fotoportal folgen. Sie lebt einfach ihren Traum.

