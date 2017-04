Ein Klassenerhalt und viel Aufregung Die deutschen Tennis-Frauen verhindern den Abstieg. In Rumänien sorgt Teamchef Ilie Nastase gleich für mehrere Eklats.

Aufgereihte Sieger: Teamchefin Barbara Rittner, Julia Görges, Angelique Kerber, Carina Witthöft und Laura Siegemund. © dpa

Angelique Kerber nahm Julia Görges strahlend in die Arme. Eingehüllt in eine schwarz-rot-goldene Fahne ließ sich das gesamte deutsche Fed-Cup-Team vom Publikum feiern. Görges holte in Stuttgart gegen Lessia Zurenko in beiden Sätzen einen klaren Rückstand auf und den entscheidenden Punkt zum 3:1 in der Relegation gegen die Ukraine. Nach einer Niederlage der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Kerber bewahrte die 28-Jährige die deutschen Tennis-Damen von Bundestrainerin Barbara Rittner vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit – nach dem Doppel hieß es 3:2.

„Es waren sehr, sehr viele Emotionen im Spiel, auch von Angies Seite her. Ich denke, dass es für Angie kein einfacher Tag war“, sagte die wieder erstarkte Görges. 30 Jahre nach dem ersten Fed-Cup-Titel mit Steffi Graf wurde ein großer Imageschaden und der erste Abstieg seit 2012 abgewendet. Die Auswahl spielt auch 2018 erstklassig und kann einen erneuten Angriff auf die Mannschafts-Trophäe beginnen.

Der Star gewinnt nur ein Spiel

Kerber, der eigentlich die Hauptrolle zugedacht war, hatte die erste Chance auf den Gesamterfolg noch vertan. Nach ihrem Sieg am Samstag musste sie sich einen Tag später Jelina Switolina beim 4:6, 2:6 zum vierten Mal in Serie geschlagen geben. „Am Ende lag es an zwei, drei Bällen“, sagte sie. Am Montag startet Kerber als Titelverteidigerin an selber Stelle beim WTA-Turnier.

Dort hätte gerne auch Görges aufgeschlagen. Doch vom Veranstalter erhielt sie keine Wildcard für das Hauptfeld. Dabei hatte sie 2011 das Sandplatzevent gewonnen. Die „Freifahrtscheine“ gingen an Dopingsünderin Maria Scharapowa (Russland), die Britin Johanna Konta und Laura Siegemund. Besonders die Wildcard-Vergabe an Scharapowa, deren 15-monatige Sperre wegen Meldonium-Missbrauchs erst am dritten Turniertag (Mittwoch) abläuft, hatte für Kritik gesorgt. „Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich glaube, meine zwei Siege am Wochenende haben genug gesagt“, meinte Görges sichtlich verstimmt. Die Weltranglisten-46. hatte keine Möglichkeit, in der Qualifikation am Wochenende zu starten, weil sie zu dieser Zeit im Fed Cup spielte.

Aufregung gab es auch bei der Relegationspartie der Weltgruppe II zwischen Rumänien und Großbritannien. Als Kapitän des rumänischen Fed-Cup-Teams sorgte der ehemalige Weltklassespieler Ilie Nastase gleich für mehrere Eklats. Erst benahm sich der 70-Jährige mit einem Spruch über Serena Williams‘ ungeborenes Baby daneben. Am Sonntag durfte der Rumäne dann nicht mehr auf der Anlage auftauchen, weil er nach Pöbeleien und unsportlichem Verhalten gesperrt und ihm die Akkreditierung entzogen worden war.

Nastase war zweimal verwarnt worden, dann schickte ihn Schiedsrichter Andreas Egli auf die Tribüne. Später wurde er aus dem Stadion verbannt. „Die ITF hat Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen“, schrieb der Weltverband nach den Vorfällen in der Hafenstadt Constanta. Die Pöbeleien durch Nastase und Zuschauer gingen so weit, dass die britische Top-Ten-Spielerin Johanna Konta mitten im Match weinend den Platz verließ. 25 Minuten dauerte die Unterbrechung, dann gewann Konta gegen Sorana Cirstea.

Aktuell ermittelt die ITF nicht nur wegen dieses Eklats, sondern auch wegen „diskriminierender und beleidigender“ Sprache gegenüber der dunkelhäutigen Serena Williams. Die 35-Jährige, die mit Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt ist, erwartet ihr erstes Kind. Nastase soll am Rande einer Pressekonferenz kommentiert haben: „Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?“ Das sei ein Spaß gewesen, sagte Nastase.

Die britische Teamchefin Anne Keothavong soll er zudem bei einem offiziellen Essen nach ihrer Zimmernummer gefragt haben. Eine Journalistin der britischen Nachrichtenagentur PA beschimpfte er wegen der Berichterstattung über den Spruch zu Williams‘ Schwangerschaft. „Warum haben Sie das geschrieben? Sie sind dumm, Sie sind dumm“, soll der 70-Jährige geschrien haben. (dpa/mit sid)

