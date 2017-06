Ein Katalog zur vollständigen Kapitulation Die Gegner am Golf legen Katar eine Liste mit 13 ultimativen Forderungen vor. In Washington herrscht Frustration.

Journalisten arbeiten in Doha, der Hauptstadt von Katar, in einem Newsroom des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira. Der TV-Sender gilt vor allem dem saudischen Herrscherhaus als viel zu liberal. © dpa

Zwei Tage lang telefonierte US-Außenminister Rex Tillerson mit den Kontrahenten am Golf. Am Ende haute er frustriert auf den Tisch, zweifelte öffentlich an den Motiven der Blockadestaaten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate und warf ihnen vor, bislang weder handfeste Beweise für ihre Vorwürfe gegen Katar vorgelegt zu haben noch irgendwelche konkreten Forderungen, um den Konflikt beizulegen. Er hoffe, fügte der amerikanische Chefdiplomat und frühere Ölmanager nach seinem Telefon-Marathon mit den verfeindeten Golfpotentaten hinzu, diese Liste der Bedingungen werde „vernünftig und praktikabel“ sein.

Doch auch diese Mahnung blieb vergeblich. Inzwischen verbreitet sich der 13-Punkte-Katalog von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Emiraten über die sozialen Medien, der von Katar de facto die Kapitulation verlangt. Innerhalb von zehn Tagen soll Doha die türkische Militärbasis schließen, seine diplomatischen Beziehungen zum Iran einfrieren, den Fernsehsender Al-Dschasira abschalten, Exilanten von Muslimbruderschaft und Hamas ausweisen, seine Verbindungen zu al-Qaida, al-Nusra und Hisbollah kappen, sämtliche Zahlungen an Dissidenten in den Golfstaaten und Ägypten offenlegen sowie eine ungenannte Summe an Reparationen zahlen für Schäden, die es angeblich mit seiner Politik in der Region anrichtete. Al-Dschasira wies Rufe nach seiner Schließung umgehend zurück. Die Forderungen seien nichts anderes als ein Versuch, die Meinungsfreiheit in der Region und das Recht der Menschen auf Information zu unterdrücken.

Obendrein fordern die Blockadestaaten, das künftige Verhalten Katars müsse im ersten Jahr monatlich überwacht werden, im zweiten Jahr vierteljährlich und in den folgenden zehn Jahren jährlich. „Wir empfehlen Katar, diese Forderungen und Bedenken seiner Nachbarn ernst zu nehmen, oder das Ganze wird in einer Scheidung enden“, twitterte Abu Dhabis Außenminister Anwar Gargash und warf den Regierenden in Doha vor, das brisante Dokument an die Medien gegeben zu haben, um die Verhandlungen zu torpedieren.

Westliche Diplomaten in Doha gehen davon aus, dass Katar auf dieser Basis nicht verhandeln wird. Auch die Türkei winkte Freitag ab und kündigte für nächste Woche gemeinsame Manöver an, zu denen Ankara rund 1 000 Soldaten an den Golf schicken will. Washington unterhält in Katar ebenfalls eine Militärbasis. Und zwar nicht irgendeine, sondern die größte im Nahen und Mittleren Osten, von der aus der gesamte Krieg gegen den „Islamischen Staat“ koordiniert wird.

Daher ist momentan völlig unklar, wie die Golfstaaten und Ägypten nach der Publikation einer solchen Maximalliste den Konflikt beilegen wollen, ohne ihr Gesicht zu verlieren – und ohne am Ende doch noch einen Krieg vom Zaun zu brechen. Glaubt man dem gewöhnlich gut informierten Twitterer aus dem Umfeld des saudischen Königshauses mit dem Decknamen Mujtahidd, stand eine Invasion Katars und der gewaltsame Sturz des Emirs Tamim bin Hamad bin Khalifa bereits kurz bevor. Dieser Putsch von außen sei in letzter Minute auf massiven Druck Washingtons abgeblasen worden.

Die beiden forschen Kronprinzen Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien und Mohammed bin Zayed aus Abu Dhabi hätten wegen der Anti-Katar-Tweets von Präsident Donald Trump geglaubt, das Weiße Haus stehe einem militärischen Vorgehen gegen Doha nicht im Wege, schrieb Mujtahidd. Als der CIA von den Plänen Wind bekam, habe das Pentagon sofort gemeinsame Seemanöver mit der katarischen Marine ausgerufen und zwei Kriegsschiffe nach Doha geschickt. Nach Informationen von Mujtahidd wollten die beiden Golfalliierten das katarische Kontingent von 1 500 Elitesoldaten, was bislang Seite an Seite mit ihnen im Jemen kämpfte, in der saudischen Grenzprovinz Najran festsetzen. Dann sollten – verkleidet in katarischen Uniformen – eigene Spezialkommandos den superreichen Zwergstaat von Land her und Söldner der US-Sicherheitsfirma Blackwater von See her besetzen.

Die vier arabischen Staaten, die den Forderungskatalog aufgestellt haben, hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Weitere sunnitisch-islamische Staaten schlossen sich der Blockade an. Sie beschuldigen Katar, Terrororganisationen zu unterstützen. Die Forderungen machen zudem deutlich, worum es in dem Konflikt eigentlich geht: den Führungsanspruch Saudi-Arabiens in der Region. (mit dpa)

