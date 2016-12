Ein Karpfenleben Vom friedlichen Flosseln, der Angst vor scharfen Schnäbeln und dem gebutterten Ende eines Moritzburgers.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit Essig beträufelt und in Salzwasser gekocht gelangen viele Bewohner der Moritzburger Teiche als Karpfen blau auf die Tische in der Region. Bei der Teichwirtschaft Moritzburg gibt es die Fische aber auch filetiert und geräuchert. © norbert millauer Mit Essig beträufelt und in Salzwasser gekocht gelangen viele Bewohner der Moritzburger Teiche als Karpfen blau auf die Tische in der Region. Bei der Teichwirtschaft Moritzburg gibt es die Fische aber auch filetiert und geräuchert.

Mit Essig beträufelt und in Salzwasser gekocht gelangen viele Bewohner der Moritzburger Teiche als Karpfen blau auf die Tische in der Region. Bei der Teichwirtschaft Moritzburg gibt es die Fische aber auch filetiert und geräuchert.

Ist schon irgendwie komisch, hier in der Badewanne. Ab und zu geht das Licht an. Einer schaut nach mir. Kindergesichter sind dabei, mit neugierigen Augen. Ich ziehe meine Bahnen. Die jetzt sehr klein geworden sind. Einen halben mal einen reichlichen Meter habe ich noch. Das war in den letzten drei Jahren im Teich ganz anders.

Normalerweise verkneifen wir uns im Winter jede Schwimmerei. Wir fahren den Kreislauf runter und stellen das Fressen fast ein. Darum mögen wir es auch nicht, wenn Schlittschuhfahrer Lärm machen. Denn die Pfunde auf unseren Karpfengräten sollen erhalten bleiben. Je dicker und runder wir sind, umso beliebter sind wir bei den Teichfischern. Drei Sommer lang fressen wir uns den Leib an.

Die Fischer kümmern sich übers ganze Jahr um uns. Das beginnt schon im Frühjahr, wenn im System der Himmelsteiche untereinander das Wasser wieder so ausgeglichen ist, dass sich überall gut flosseln lässt. Wenn wir im Teich genug Platz haben, dann geht es uns gut. Wir sind dann längst aus dem Schlamm heraus. Es entwickeln sich im Teich Gräser und Algen – auch unser Futter. Das allerdings bei Weitem nicht ausreicht.

Immer wieder kommen die Männer mit ihren Booten und schaufeln Getreidekörner ins Wasser. Ich weiß schon, wo die besten Stellen sind. Ohnehin haben es die unter uns, die schon groß und kräftig sind, die schon zwei Sommer gefüttert werden, am besten an den Futterstellen, bekommen das meiste ab.

Problematisch kann es im Sommer werden. Setzt Hitze mit viel Sonne schon im Mai und Juni extrem ein, wie das in den letzten Jahren zum Teil so war, dann kriege ich Schnappatmung, muss immer wieder an die Oberfläche. Schlägt das Wetter um von heiß in trüb, dann schnappen uns obendrein Algen den Sauerstoff weg.

Mit großen Walzen auf dem Teich wirbeln die Teichfischer dann das Wasser auf. Die Wirbelei soll Sauerstoff in den Teich bringen und uns das Leben etwas erleichtern. Es gelingt oft nur recht und schlecht. Am besten helfen dann ein kräftiger Regenguss und ordentlich Wind, der übers Wasser fegt. Dann geht die Schnappatmung vorüber.

Es sei denn, der Kormoran kreist über uns. Dann leben vor allem die jungen Burschen aus unseren Karpfenfamilien gefährlich. Denn besonders nach den Leichtgewichten halten die schwarzen Vögel mit den Hackschnäbeln Ausschau. An uns dickeren Exemplaren würde sich der Kormoran verheben. Dennoch sorgt die Hatz für Stress. Wir flüchten ins Schilf. Manche verletzten sich sogar dabei. Was böse enden kann, weil uns dadurch Pilzkrankheiten zusetzen können und wir schlimmstenfalls sogar daran sterben.

Die Menschen in Moritzburg kennen solche Situationen seit Jahrhunderten. Früher wurden wir vor allem gezüchtet und groß gefüttert, damit die Herrschaft in der Fastenzeit, die kein Fleisch, aber Fisch erlaubte, ordentlich was auf dem Tisch hatte. In allen Monaten mit einem R drin sollte man Fisch essen, sagt die Überlieferung – also von September bis April. Bei der Teichwirtschaft in Moritzburg hält man sich noch immer daran. In diesen Monaten ist der Hofladen geöffnet.

Noch ältere Überlieferung besagt, dass die Römer uns mitgebracht haben, als sie sich mit den Germanen bekriegten. Rund um Klöster wurden damals Teiche angelegt. Wir Karpfen waren genügsam und brauchten eben nicht so viel Sauerstoff wie andere Fische. Also landeten wir in den Teichen, die ansonsten für die Feldbewässerung dienten.

Der Sommer und der frühe Herbst, das sind gute Zeiten im Leben eines Karpfens. Da wächst unsereins zu solch einem Prachtexemplar heran, wie ich es einer bin. Zwar steigen im Schlossteich auch mal die Triathlon-Verrückten ins flache Wasser und schwimmen ihre Runden um die Wette, aber da ziehen wir uns eben an ruhigere Stellen zurück und schauen amüsiert zu, was da vor sicht geht. Ansonsten sind die Wochen einfach nur schön. So schön, dass mancher von uns Freudensprünge aus dem Wasser vollführt, um den Spaziergängern zu zeigen, wie gut es ihm geht.

Ab Mitte September wird es dann ruhiger. Wir ziehen sanft unsere Bahnen. Die ersten Regenschauer und Winde huschen über die Teiche. Auch die Nächte werden kühler. Wir Dreisommrigen sind dick und rund und bewegen uns nicht mehr wirklich viel.

Die Menschen in Moritzburg, aber auch anderswo in Sachsen denken jetzt immer öfter an uns. Es ist Karpfenzeit, sagen sie. Ende Oktober wird es ernst. Das Fisch- und Waldfest in Moritzburg findet immer am letzten Wochenende im Oktober statt. Fischfest heißt die große Sause, weil wir dann dran sind. Stück für Stück wird es enger – die Fischer lassen das Wasser aus dem Teich ab, wo die meisten gewichtigen Artgenossen schwimmen, und kommen mit Netzen.

Das große Zappeln und Wiegen und Begutachten beginnt. Wer richtig was auf den Karpfengräten hat, der wird mitunter gleich vom Fischstand weggekauft und landet entweder sofort auf dem Sonntagstisch oder in der Kühltruhe. Viele andere, wie ich, bekommen eine viel kleinere Heimstatt in einem der großen Wasserbehälter der Teichwirtschaft in Bärnsdorf. Bis uns nach und nach einer abholt und wir eine letzte Frist in der Badewanne haben.

Nur noch Stunden, dann werde ich als Karpfen blau mit guter Butter überstrichen und mit Zitrone überträufelt auf einer großen Schale in der Tischmitte stehen und bewundert. Als Silvesterkarpfen.

zur Startseite