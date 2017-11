Ein Kampf auf Biegen und Brechen Am Montagabend treffen Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Die Partie ist nicht nur ein Kellerduell, sondern auch ein Vergleich zweier von Verletzungen schwer gebeutelter Vereine.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen Anfang März wollte Lauterns Kapitän Daniel Halfar seinen Dresdner Gegenspieler Aias Aosman nicht ziehen lassen. Beim nächsten fehlen beide verletzt. © Robert Michael

Eigentlich ist der Montagabend den Topspielen der 2. Bundesliga vorbehalten. Wenn diesmal Dynamo auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, gilt das aber nur unter dem Aspekt der glorreichen Vergangenheit beider Vereine. Denn sieht man sich die momentane Situation der Klubs an, kann nur die Rede von einem Kellerduell sein.

Während die Dresdner aber auf Platz 15 mit 14 Punkten noch Kontakt ans Mittelfeld halten, stehen die Roten Teufel ganz tief im Tabellenkeller – Platz 18 mit gerade einmal sieben Punkten. So viele fehlen ihnen somit auch auf das sicher rettende Ufer. Um dieses zu erreichen, wurde in der Pfalz bereits einmal der Trainer gewechselt. Dynamos Ex-Coach Norbert Meier musste am 20. September nach einem 0:2 gegen Erzgebirge Aue und gerade einmal zwei Punkten aus sieben Spielen gehen. Interimstrainer Manfred Paula ging danach mit seiner Mannschaft bei Union Berlin mit 0:5 unter. Anschließend übernahm der früherer Lauterer Verteidiger Jeff Strasser. Zunächst sah es nach einem Aufschwung aus. Das erste Spiel unter Führung des Luxemburgers gewann der FCK mit 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Doch in den vier darauffolgenden Spielen kamen nur noch zwei Punkte dazu.

Dennoch dürften sich die Lauterer auf den Besuch in Dresden freuen. In der zweiten Liga konnte Dynamo schließlich nur einmal gewinnen. Am 30.11.2014 gingen die Schwarz-Gelben mit einem 3:2-Erfolg vom Platz. In der Vorsaison führten die Pfälzer bereits mit 2:0, ehe die Dresdner durch Manuel Konrad und einen Doppelpack von Stefan Kutschke auf 3:2 stellten. Kurz vor Schluss glichen die Gäste aber wieder aus.

Ein Blick auf die Torschützen gibt das Dilemma beider Vereine gut wieder. Denn weder Lauterns Torschützen Robert Glatzel (zweimal erfolgreich) und Kacper Przybylko noch die der SGD werden am Montagabend im DDV-Stadion dabei sein. Während Kutschke und Glatzel inzwischen bei anderen Klubs unter Vertrag stehen, fallen Konrad und Przybylko verletzungsbedingt aus.

Auch in dieser Hinsicht nehmen sich die beiden Vereine kaum etwas. Denn während bei den Dresdnern weiterhin fünf potenzielle Stammkräfte verletzt bzw. gesperrt fehlen, sind es beim FCK gleich sieben – darunter auch Kapitän Daniel Halfar.

Dennoch werden viele Lauterer Anhänger den weiten Weg an die Elbe auf sich nehmen, um ihre Elf zu unterstützen. Und die Mannschaft will es ihnen in jedem Fall danken. Denn sollte es nichts werden mit wenigstens einem Punktgewinn, so sollen die Auswärtsfahrer dennoch mit Freikarten für eines der kommenden Heimspiele und einer signierten Betze-Card mit 10 Euro Guthaben bedacht werden.

Dynamos Bilanz gegen Kaiserslautern: 14 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 9 Niederlagen. 14:32 Tore.

