Ein Kamenz-Burger gefällig? Fleischer und Stadt starten einen Rezeptwettbewerb in Richtung Frühlingsfest. Mit schmackhaften Preisen, heißt es.

Eine echte Neukreation präsentiert hier Konstanze Minkwitz von der gleichnamigen Fleischerei: den Kamenzer Burger. City-Managerin Anne Hasselbach hält schon das vorbelegte Burger-Brötchen bereit. Beide Frauen engagieren sich sehr für den 1. Kamenzer Würstchenmarkt am 25. Mai 2018. Für das Eventkonzept gab es jüngst einen Förderpreis im Sachsenwettbewerb „Ab in die Mitte!“ Im Vorfeld wurde jetzt zum Rezeptwettbewerb rund um die Kamenzer Wurst aufgerufen. © Matthias Schumann

Kamenz. Das Frühlingsfest Ende März in Kamenz wirft bereits kurz vor Weihnachten erste Schatten voraus. Wer dieser Tage in den hiesigen Fleisch- und Wurstfachgeschäften nicht nur nach frischen Kamenzern und Lendchen Ausschau gehalten hat, wird eventuell hier und da auf den Theken einen Flyer entdeckt haben. Es empfiehlt sich, ihn mal mit nach Hause zu nehmen. Er wirbt nämlich für einen Rezept-Wettbewerb, bei dem die traditionelle Kamenzer im Mittelpunkt stehen soll. Die Fleischerei Minkwitz hat jetzt schon mal eine mögliche Idee vorgelegt – mit ihrem Kamenzer Burger. City-Managerin Anne Hasselbach hat ihn schon gekostet und ist begeistert: „Der schmeckt wirklich toll.“

Aber natürlich ist dies nur eine Variante, wie man das Kamenzer Würstchen ehrt, indem man es besonders gut zubereitet. Bekanntlich ist die Kamenzer eine traditionelle Brühwurst (oder Knackwurst), die zum ersten Mal im Jahr 1859 beim Forstfest auftauchte. Kreiert von Fleischbauermeister Carl Heinrich Mierisch, der damit zwar nicht gleich reich, aber letztlich berühmt wurde. Seit 2009 ist das Kamenzer Würstchen sogar als Wort- und Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt gesichert. In der Markensatzung sind auch die Zutaten für originale Kamenzer festgelegt. Die Wurst besteht zu jeweils einem Drittel aus magerem und fettigem Rind- und einem Drittel Schweinefleisch. Das Wurstbrät wird mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer, Kümmel und Zwiebeln gewürzt, in Naturdärme abgefüllt und über Buchenholz geräuchert. Wobei jeder Fleischer das genaue Würzgemisch als Familiengeheimnis hochhält. Und in der Tat unterscheidet sich der Geschmack ja auch, wenngleich er im Kern derselbe sein sollte, wie es sich für eine Marke gehört.

Markenbotschafter für Kamenz

Was kann dann ein Rezeptwettbewerb rund um die Kamenzer Wurst überhaupt noch bewirken? Anne Hasselbach: „Oh, noch eine ganze Menge. Letztlich geht es darum, ein Markenbotschafter für die Kamenzer zu werden.“ Die Bürgerschaft ist also aufgefordert, die Kamenzer Würstchen zu ihrer Lieblingsmarke zu erklären und Highlights „rund um das schmackhaft zarte Ding“ zu entwickeln, wie es im Wettbewerbsaufruf heißt. „Wurst ist eben nicht gleich Wurst. Auch Würstchen lassen sich vielfältig in unsere Kochlandschaft integrieren.“ Deshalb fragen die Stadt, die City-Initiative und der Fleischerverein Kamenzer als Wettbewerbsveranstalter: Was geht noch außer Senf und Kartoffelsalat? Alle Kamenzer-Fans sind aufgerufen, sich mit einem ganz individuellen Rezept rund um das originale Kamenzer Würstchen zu bewerben.

Die Rezepte können bis zum 12. Februar unter dem Stichwort “Rezept-Wettbewerb Kamenzer Würstchen“ per E-Mail an unten stehende Adresse der City-Managerin eingereicht werden. Dabei geht es ausdrücklich sowohl um Vor-, als auch um Hauptspeisen. Das im Rezept beschriebene Gericht muss das Kamenzer Würstchen enthalten. Es muss eine vollständige Liste der Zutaten und der erforderlichen Mengen enthalten – am besten in der Reihenfolge, in der sie bei der Zubereitung verwendet werden. Zusätzlich sollte ein selbst erstelltes Foto des Gerichtes eingeschickt werden. Ein kleiner Tipp der City-Managerin, die ja auch als Fotografin arbeitet: „Versuchen Sie, das Gericht ohne Blitzlicht bei Tageslicht zu fotografieren, denn dann wirken die Zutaten und Farben genussvoller.“

Eine Jury wird insgesamt drei Gewinnerrezepte ermitteln. Neben den Siegerkreationen können auch weitere Rezepte veröffentlicht werden. Bewertet werden die Originalität, Verständlichkeit und die kreative Herangehensweise an das Thema. Und was kann man gewinnen? Die Preise für die besten drei Rezepte sind Einkaufsgutscheine und Wurstpakete im Gesamtwert von 300 Euro. Diese werden den Gewinnern zum 1. Kamenzer Würstchenmarkt am 25. März 2018 zugesprochen, heißt es. Auch damit also wirft das nächste Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag schon jetzt erste Schatten voraus.

Rezeptvorschläge mit Kamenzer Würstchen sind bis zum 12. Februar 2018 an folgende Adresse zu senden:

studio@annehasselbach.de

