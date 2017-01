Ein Kahlschlag an der B 6 verschwindet An der Bundesstraße 6 im Görlitzer Norden fiel eine Windschutzpflanzung illegal der Säge zum Opfer. Das war 2011. Jetzt wird aufgeforstet.

Der Verkehr auf der B 6 dürfte hier gar nicht zu sehen sein. Doch die Windschutzpflanzung wurde unberechtigt gekappt. Nach einem Rechtsstreit soll diese Pflanzlücke jetzt wieder geschlossen werden. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Neue Gehölze braucht das Land. Es braucht sie in Görlitz an der B 6, dort, wo der Autofahrer in Richtung Norden rechts einen freien Blick auf die Niederlassung Würth hat, einer bundesweiten Firma für Befestigungs- und Montagematerial. Die Gehölze sind bestellt. Und damit endet endlich ein seit fünf Jahren schwelender Rechtsstreit.

Es war im Frühsommer 2011, als dort eine etwa 50 mal zehn Meter umfassende Lücke in die Windschutzpflanzung geschlagen wurde. „Sogar die mittige Baumreihe mit 15 Jahre alten Stämmen fiel der Säge zum Opfer“, beklagte sich damals die Görlitzer Gartenarchitektin Heiderose Starke bei der Stadtverwaltung. Ihr besonderer Vorwurf: „Das geschah außerhalb der gesetzlichen Fällzeit und mitten in der Brutzeit der Vögel.“

Sie und so mancher Vorbeifahrende waren überzeugt, dass die Firma Würth damit Platz für eine freie Sicht auf ihre Firmenaufsteller schaffen wollte. Doch dem war nicht so. „Uns ärgert das selbst, dass wir damit ins Gerede kamen“, sagt Janina Lossen von der Zentrale der Adolf Würth GmbH im baden-württembergischen Künzelsau-Gaisbach. Auch Sylvia Otto von der Görlitzer Stadtverwaltung bestätigt: „Die Firma Würth ist nicht der Verursacher dieser unberechtigten Fällungen.“

Die Schuld liege beim Eigentümer des Grund und Bodens, während die Handelsfirma dort nur Mieter sei. Die Stadtverwaltung versuchte, den Grundbesitzer zu einer sofortigen Wiederbegrünung als Schadenersatz zu bewegen. „Diese Verhandlungen sind leider gescheitert“, erinnert die Stadtsprecherin. Deshalb verklagte die Stadt den Besitzer vor Gericht.

Jörg Küsgen, Richter am Landgericht Görlitz, bestätigte ein dazu vorliegendes Beweisverfahren. Bis auf eine Beschwerde über die Höhe des Streitwertes ist die langwierige Geschichte im Herbst 2016 dennoch außergerichtlich beendet worden. Sowohl Jörg Küsgen als auch Sylvia Otto informierten, dass sich Stadt und Verursacher letztlich doch auf eine Schadensersatzleistung geeinigt haben. „Diese erfolgt in Geld“, heißt es.

Und für dieses Geld hat das Rathaus nun einen Auftrag zur Pflanzung von neun Hochstämmen, 19 Solitärgehölzen und 218 Sträuchern sowie für die Entwicklungspflege auf den betroffenen Flächen vergeben. „Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll der Auftrag ausgeführt werden“, berichtet Sylvia Otto. Bald schon wird also Heiderose Starke die Lücke wieder geschlossen vorfinden. Warum das letztlich über fünf Jahre dauerte, bleibt dennoch nicht nur ihr unverständlich.

zur Startseite