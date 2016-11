Ein Känguru als Patenkind Der Weihnachtscircus übernimmt eine Tierpatenschaft im Zoo Dresden. Quincy ist ein Artgenosse von Känguru Norbert, der dieses Jahr in der Manege auftreten wird.

Weihnachtscircus-Direktor Mario Müller-Milano mit Stoffkänguru vor dem Gehege der roten Riesenkängurus. Patenkind Quincy guckt kurz hoch, widmet sich dann wieder Salat und Knäckebrot. © René Meinig

Sechs Jahre ist er alt – das passt, denn es ist auch die sechste Patenschaft, die Zirkusdirektor Mario Müller-Milano für ein Tier des Dresdner Zoos übernimmt. Dieses Jahr hat das rote Riesenkänguru Quincy die Ehre, ist davon allerdings recht unbeeindruckt. Salat ist interessanter als Fotografen. Der 67-jährige Zirkusdirektor posiert deswegen mit einem Stoffkänguru aus dem Zooshop, das ist handzahmer. Zu den Beuteltieren ins Gehege darf nur Tierpfleger Thomas Sickert. Denn auch wenn sie freundlich aussehen, die Australier sind enorme Kraftpakete. Einem wütenden Quincy möchte man nicht begegnen.

„Ich möchte mit der Patenschaft eine gute Tierhaltung im Zoo unterstützen“, sagt Müller-Milano. Der Zeitpunkt dafür ist sicher nicht zufällig gewählt – wenige Wochen vor Saisonstart im Weihnachtscircus. Eine PR-Aktion, die immer auch Bezug zum aktuellen Programm hat: Dieses Jahr wird unter anderem Riesenkänguru Norbert in die Manege auf dem Volksfestplatz hüpfen. Denn Müller-Milano setzt im Gegensatz zu anderen Zirkussen nicht auf weniger, sondern auf mehr Tiere. Über 50 sind es dieses Jahr, ein Tierzelt für deren Unterbringung reicht schon nicht mehr aus. Der Zirkusdirektor betont dabei, wie wichtig ihm die artgerechte Tierhaltung im Zirkus sei. Er kommt sofort in einen richtigen Redefluss, da Tierschützer ihn schon öfter im Visier hatten. Im Weihnachtscircus sollen Löwe, Tiger, Seelöwe, Kamel, Beuteltier und Co. keine Kunststücke aufführen, die ihrer Natur widersprechen. „Ich achte sehr darauf, dass die Dompteure ihre Tiere artgerecht und gut behandeln“, sagt der 67-Jährige. Sie würden teilweise mehr präsentiert, als dass sie Tricks aufführen müssten. Eine Manege ohne Vierbeiner (und -flosser) kommt für ihn nicht infrage: „Ein Zirkus ohne Tiere wird kein Zirkus mehr sein.“ Andere verzichten darauf seiner Meinung nach besonders wegen der hohen Kosten.

Während Riesenkänguru Quincy es sich mit seinen drei Damen und Nachwuchs im Zoogehege gut gehen lässt und Salat und Knäckebrot speist, muss Kollege Norbert vom 14. Dezember bis zum 2. Januar im Weihnachtscircus Besucher bespaßen. Sich einfach dem Salat statt den Zuschauern zu widmen, geht da wahrscheinlich nicht. Wer von beiden gern mit dem jeweils anderen tauschen würde, müsste man sie wohl selbst fragen.

