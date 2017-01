Ein Kälteopfer ist aus Bogatynia Drei Menschen sind in Polen am Wochenende an Unterkühlung gestorben, davon stammt einer aus der Gemeinde.

Eis bedeckt ein Geländer an der Pier in Kolobrzeg in Polen. Wegen Unterkühlungen hat das Land weitere Kältetote zu beklagen. © Marcin Bielecki/dpa

Unter den drei Kälteopfern, die es am Wochenende in Polen zu beklagen gab, ist auch ein Bewohner aus der Gemeinde Bogatynia. Wie regionale Onlinemedien meldeten, erhielten die Beamten des örtlichen Kommissariats am Sonnabend die Infromationen über das Auffinden eines leblosen Mannes im Waldkomplex an der Regionalstraße 322 nahe Sieniawka (Klein Schönau). Am Einsatzort konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen, der nach bisherigem Erkenntnisstand offenbar an Unterkühlung des Körpers verstarb.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Mariola Kowalska soll es sich bei dem Toten um einen 32-jährigen Mann handeln, der in der Gemeinde Bogatynia wohnte. Die Staatsanwaltschaft Zgorzelec hat zur Klärung des Vorfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Obdachlose Menschen können bei den eisigen Temperaturen in einem Gemeinschaftshaus der Stiftung Arka in der ulica Bialogorska einen Schlafplatz erhalten. Zudem hat die Stadtverwaltung drei Ausgabestellen eingerichtet, wo die Betroffenen um die Mittagszeit ein warmes Essen erhalten. (kpl)

