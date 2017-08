Ein Joker geht nach Riesa Katharina Fleck ist nicht nur mit dem von ihm trainierten Aerobic-Team erfolgreich – sondern nun auch in Dresden.

Eine Dankesurkunde, eine Glasvase mit einem gravierten Jokermotiv und eine Frauenkirchenuhr – das sind die Preise, die Sachsens Innenminister an die „Joker im Ehrenamt“ überreicht. Katharina Fleck vom ESV Lokomotive Riesa hat dafür gesorgt, dass bei der Ehrung am Freitag in Dresden auch einer der 42 Preise in die Sportstadt Riesa geht. Sie hat sich laut Freistaat „mit herausragendem Engagement besonders verdient gemacht“. Unter diesem Kriterium werden die Ehrenamtlichen aus Vereinen, Verbänden, aus dem Schulsportbereich und der Sportjugend ausgewählt, wo sie etwa Übungsleiter, Kampfrichter oder Jugendleiter sind.

„Ehrenamt und freiwilliges Engagement machen den Kern einer aktiven Zivilgesellschaft aus und sind unverzichtbar für die Gesellschaft“, sagt Minister Markus Ulbig (CDU). Viele Tausend Helfer würden wichtige Funktionen und Aufgaben in den Vereinen und Verbänden übernehmen. „Wenn es darauf ankommt, sind es diese Frauen und Männer, die einspringen.“ (SZ)

