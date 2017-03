Ein Jahr, zwölf Länder und 50 Dates Die Schweizer Autorin Yvonne Eisenring war auf der Suche nach der großen Liebe. Ihr Buch darüber stellt sie in Hartha vor.

Bibliotheksleiterin Andrea Zenker freut sich über den Besuch der Schweizer Autorin Yvonne Eisenring. Den unterstützten der Landkreis und der Leserattenservice. © Dietmar Thomas

Ein spannendes Jahr erlebte die Schweizer Autorin und Fernsehmoderatorin Yvonne Eisenring. Sie hatte den Job gekündigt, ihre Wohnung untervermietet und sich auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Die Erfahrungen, die sie in der Zeit mit Männern machte, hat sie in dem Buch „Ein Jahr für die Liebe“ niedergeschrieben. Das stellte sie anlässlich des Internationalen Frauentags in der voll besetzten Bibliothek in Hartha vor.

Zustande gekommen war die Lesung über den Leserattenservice. Das ist eine GmbH, die Dienstleistungen rund ums Buch anbietet und auch Lesungen vermittelt. Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek wollten anlässlich des Internationalen Frauentages eine Veranstaltung anbieten. Sie fragten beim Leserattenservice an, ob er ihnen eine Autorin vermitteln könnte. Yvonne Eisenring, die in der Schweiz eine bekannte Fernsehmoderatorin ist, hatte schon Lesungen in ihrem Heimatland gemacht. Weil sie das auch in Deutschland tun wollte, nahm sie den Leserattenservice in Anspruch. So kam sie nach Hartha.

„Ich wollte es wissen, wie das Verlieben geht“, sagte sie gleich zu Beginn der Veranstaltung. Um diese Fragen zu klären, machte sich auf die Suche nach der großen Liebe. In einem Jahr bereiste sie zwölf Länder und hatte 50 Dates. „Ich finde es gut, auch mal etwas anderes zu machen“, so die Autorin, die außer beim Fernsehen auch noch als Journalistin für zwei große Magazine tätig war. Ihre Familie und die Freunde waren von der Idee und der Kündigung des Jobs alles andere als begeistert. Doch das hielt sie nicht von ihrem Vorhaben ab. Unter anderem fuhr sie nach New York, Bogota, Budapest, London, Hamburg, München, Zürich, Rom und Wien. In der Zeit lebte sie vom gesparten Geld und von den Honoraren für Reisereportagen. Überall traf sie Männer. Die lernte sie bei Freunden oder Bekannten und auch in Restaurants und Bars kennen. Manch einer ihrer Freunde oder Bekannten wollte sie sogar verkuppeln. Auf die Frage einer Zuhörerin, ob sie bei den Treffen keine Angst hatte, erklärte Eisenring, dass sie sich nur in öffentlichen Räumen getroffen hätte. Deswegen hatte sie auch keine Angst.

Sie lernte Langweiler, Egoisten, Schwätzer, Selbstverliebte und andere unpassende Männer kennen. Doch auch nette Männer waren darunter. Die meisten ließen nichts wieder von sich hören. Bei einem Flug saß ein Mann neben ihr der weinte. Sie kam mit ihm ins Gespräch. Obwohl sie die Telefonnummern austauschten, hat sie nie wieder von ihm gehört. Mit einem anderen, den sie in New York kennenlernte, wollte sie eine Woche durch Amerika reisen. Die Reise kam nicht zustande. Später rief er bei ihr an. Er wollte die Tour mit ihr und einer anderen Frau machen. Yonne Eisenring fragte sich, ob er die Frau schon hatte, bevor sie sich kennenlernten?

Am Ende der Veranstaltung beantwortete die Autorin die Fragen der Zuhörer. Nur auf eine Frage gab es von Yvonne Eisenring keine Antwort: Ob sie in dem Jahr den passenden Mann gefunden und sich verliebt hat? Wer das wissen will, der müsse ihr Buch lesen, sagte sie.

