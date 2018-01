Ein Jahr zum Feiern

Pop und Rock in der Sachsenarena Schon zum Jahresauftakt gastiert ein echter Kracher in der Sachsenarena: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren tourt die Kelly Family wieder durch Arenen – und ist am 25.Januar auch in Riesa. Wer jetzt noch keine Karten hat, der wird wohl nur noch auf Umwegen in die Sachsenarena gelangen: Die Veranstaltung ist ausverkauft. Mehr Glück könnten die Fans von Freiwild haben. Die durchaus umstrittenen Rocker aus Tirol gastieren am 20.April in Riesa. Bei ihrem letzten Auftritt im März 2016 knackte die Sachsenarena erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder die magische Grenze von 10000Besuchern. Für einen neuen Besucherrekord müsste allerdings noch einmal deutlich zugelegt werden: 2005 hatten Rammstein etwa 13000Menschen in die Halle gelockt. (SZ/stl)

Preisgekrönte Musiker bei der Elbland-Philharmonie Der neue Spielplan der Elbland-Philharmonie in Riesa ist fast fertig, doch schon im ersten Halbjahr sind einige Höhepunkte abzusehen. Dabei will das Orchester nicht nur Klassik-Puristen anziehen. Das zeigt etwa das Konzert in der Freyler-Halle, das mittlerweile Tradition hat. Am 23.Juni wird Echo-Gewinner Sebastian Studnitzky gemeinsam mit dem Orchester sein Konzert „Memento“ aufführen, das Klassik und Jazz verbindet. Weitere Höhepunkte sind das Schülerkonzert „Die Abenteuer der Schwimmtonne Berta“ am 17.Januar im Stern und der Orchesterball am 10.März. Außerdem gastiert zum 5.Philharmonischen Konzert am 28.April mit dem Saxofonisten Lukasz Dyczko der Gewinner des Wettbewerbs „Eurovision Young Musicians“ im Stern. (SZ/stl)

Geschichte im Mondschein Die Riesaer Mondscheinführung ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Fast 1000Besucher nahmen im vergangenen Jahr teil. Mehr ist organisatorisch nicht zu stemmen, sagt Museums-Chefin Maritta Prätzel. Am Programm für den 8. und 9.Juni wird derzeit noch getüftelt, Details will Prätzel deshalb nicht verraten. Aber schon jetzt gebe es wieder zahlreiche Anfragen nach Karten. Wer an dem Mix aus Theater, Nachtwanderung und Geschichtsstunde teilnehmen will, wird also schnell sein müssen. Der Vorverkauf beginnt laut Museums-Leiterin Maritta Prätzel in der ersten Aprilwoche. (SZ/stl)

In Diesbar-Seußlitz geht es kulinarisch zu Auf zu Wein, Spargel und Vergnügen – diesem Aufruf folgen jedes Jahr zu Himmelfahrt Hunderte Besucher nach Diesbar-Seußlitz. Hüpfburg, Bastelstraße sowie Ausschank und Livemusik locken auch diesmal am 10.Mai ins Weindorf. Kulinarisch geht es auch zur Federweißermeile zu. Die soll in diesem Jahr am 15. und 16.September stattfinden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Ende vergangenen Jahres. Auch 2017 waren Tausende Besucher für das zweitägige Weinfest nach Diesbar-Seußlitz gekommen – obwohl die Meile erstmals nicht im Oktober stattgefunden hatte, sondern etwa zwei Wochen früher. Auf rund zwei Kilometern präsentierten die Winzer damals ihre jungen Weine. An dem zeitigen Datum will der Tourismusverein Sächsische Elbweindörfer festhalten – und auch an der bewährten Mischung aus Musik, Kinderspielen und kuriosen Wettbewerben wie Fassrollen oder Korkenweitspucken. (SZ/stl/ste)

Tanzen in der Sachsenarena Wenige Wochen ist es her, dass sich in Riesa Tänzer aus aller Welt trafen – schon startet der Vorverkauf für die nächsten Tanzwochen. Vom 22. bis 24.November konkurrieren die besten Showdancer miteinander, in der darauffolgenden Woche sind vom 27.November bis 1.Dezember die Stepptänzer dran. Ein Highlight dabei sind die Großen Produktionen, bei denen Dutzende Tänzer gleichzeitig auf der Bühne stehen und der Jury ihre Choreografien präsentieren. (SZ/stl)

Kostümiert in die Elbe Der Fasching ist nicht das einzige Fest, bei dem es in Strehla verrückt zugeht. Auch beim Elbeschwimmen im August geht es kostümiert in die Elbe. Jedes Jahr finden sich rund 100Enthusiasten, die die etwa anderthalb Kilometer von der Fähre stromabwärts bis zum Nixstein zurücklegen. Im vergangenen Jahr wartete am Ziel erstmals auch ein regelrechtes Volksfest auf Schaulustige und Schwimmer. Ein genaues Datum für die Veranstaltung wird noch bekannt gegeben. (SZ/stl)