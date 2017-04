Ein Jahr Vollsperrung In wenigen Tagen beginnen die Brückenarbeiten an der Langen Straße. Die SZ fasst die Pläne zusammen.

Die Brücke Lange Straße/Grenzstraße wird in diesem Jahr abgerissen und anschließend neu gebaut. Während Fußgänger die Querung laut Stadtverwaltung auch während der Arbeiten durchgängig nutzen können, gelangen Autofahrer dann nur noch auf Umwegen von Weida ins Zentrum. © Sebastian Schultz

Einen ersten Vorgeschmack haben Riesas Autofahrer bereits bekommen: Bis Ende April ist die Grenzstraße nur noch in Richtung Weida befahrbar, weil dort eine Trinkwasserleitung verlegt wird. Wenig später ist die Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und Weida komplett dicht. Dann beginnen die Bauarbeiten an der Brücke Lange Straße. Es ist das umfangreichste Bauprojekt des Jahres – und das teuerste: Knapp dreieinhalb Millionen Euro wird es kosten, die stark beschädigte Brücke abzutragen und durch eine neue zu ersetzen. Weil die Arbeiten auch den Bahnverkehr auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda beeinflussen, folgen sie einem streng eingetakteten Zeitplan. Die Sächsische Zeitung fasst vorab zusammen, wann welcher Arbeitsschritt erfolgen soll.

Die ersten Schritte sind bereits abgeschlossen

Streng genommen haben die Arbeiten an der Langen Straße bereits Ende März begonnen. Damals wurden Bäume im Bereich der Baustelle gefällt, wie Bauamtsleiterin Ina Nicolai zuletzt im Bauausschuss mitteilte. Bis Anfang Mai soll es an die Beräumung des Baufelds und an die Einrichtung der Baustelle gehen. Ab 2. Mai sollen nach Planungen des Stadtbauamtes feste Absperrungen aufgebaut werden.

Vollsperrung für den Kraftverkehr beginnt Mitte Mai

Autofahrer können die Lange Straße noch bis zur zweiten Maiwoche befahren. Dann ist Schluss: Ab Montag, 15. Mai, soll die Brücke auch für den Kraftverkehr voll gesperrt werden. „Der Verkehr wird während der Sperrung über die B 169 umgeleitet“, erklärt Stadtsprecherin Manuela Langer. Wer also aus dem Zentrum nach Weida fahren möchte, nutzt die B-169-Auffahrt an der Friedrich-List-Straße und fährt dann an der Rostocker Straße wieder ab. Ebenfalls Mitte Mai laufen seitens der Deutschen Bahn bereits Arbeiten für den Kabeltiefbau. Die sollen eine Woche später abgeschlossen sein.

Für Fußgänger wird eine Behelfsbrücke eingerichtet

Während sich Kraftfahrer auf Umwege einstellen müssen, sollen Fußgänger die Gleise während der Arbeiten durchgängig überqueren können. „Der Fußweg wird auch nach dem 15. Mai auf einer Seite offen sein“, sagt Manuela Langer. Noch in der Woche vom 22. bis 28. Mai soll außerdem eine Behelfsbrücke eingerichtet werden. Im gleichen Zeitraum plant die Stadtverwaltung unter anderem den Rückbau eines Beleuchtungsmastes und Kabelarbeiten.

Der eigentliche Rückbau beginnt im Spätsommer

In die „heiße Phase“ gehen die Bauarbeiten streng genommen erst in der letzten Juniwoche. Dann wird ein Traggerüst aufgebaut, das die Brücke während der Abrissarbeiten stützen soll. Anschließend machen sich Spezialfirmen daran, die Brücke Stück für Stück abzutragen. Das Bauwerk muss zersägt und in kleinen Teilen per Kran weggehoben werden, damit möglichst nichts auf den Gleisen landet.

Für die Trennschnitte sind die beiden letzten Juliwochen vorgesehen. Anschließend steht der schrittweise Rückbau an. Voraussichtlich Anfang August soll diese Bauphase abgeschlossen sein. Laut Stadtverwaltung dürfte das auch die Phase sein, in der die Lärmbelastung für die Anwohner am größten ist – auch, weil einige Arbeiten nachts stattfinden werden. Das hängt vor allem mit dem engen Zeitplan zusammen. Verzögerungen kann sich die Stadt kaum leisten, wie Baubürgermeister Tilo Lindner bereits erklärt hatte: Für den Abriss sind Sperrzeiten nötig, in denen kein Zug auf der Strecke fahren darf. Diese sind für Ende Juli 2017 anberaumt. Neue Sperrzeiten vergibt die Bahn nur mit einem Vorlauf von drei Jahren.

Bauarbeiten ziehen sich bis Mitte nächsten Jahres

Während die alte Brücke schon im Spätsommer Geschichte sein soll, werden Autofahrer sich an die Umleitung gewöhnen müssen. Denn nach dem Abriss steht erst einmal der Neubau an. Und der kann noch einige Monate in Anspruch nehmen: Bis 19. Juni 2018 rechnet die Stadtverwaltung mit einer Vollsperrung der Strecke. Um keine bösen Überraschungen zu erleben, beispielsweise aufgrund ungünstigen Wetters, hat die Stadt extra eine längere Winterpause eingeplant. Gut möglich also, dass die Bauarbeiten auch etwas früher ein Ende finden. Die Autofahrer würde es freuen.

zur Startseite