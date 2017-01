„Ein Jahr schwerer Prüfungen“ Bundeskanzlerin Merkel gibt dem Terror viel Raum in ihrer Neujahrsansprache.

Standhaft zuversichtlich: Angela Merkel posiert für die Fotografen nach der Aufnahme ihrer Neujahrsansprache im Kanzleramt in Berlin. © Pool AP/dpa

Vier Städtenamen hebt die Kanzlerin in ihrer zwölften Neujahrsansprache hervor, der zweiten zu den Folgen der Flüchtlingskrise: Würzburg, Ansbach, Berlin – aber eben auch das zerbombte Aleppo in Syrien. So verknüpft Angela Merkel die beiden Pole ihrer umstrittenen Politik: den Kampf gegen einen „hasserfüllten“ islamistischen Terrorismus, der auch Deutschland dieses Jahr mit voller Wucht getroffen hat – und die Hilfsbereitschaft für alle, „die tatsächlich unseren Schutz brauchen“. Diese fünf Worte benutzt Merkel zweimal, auch das ist vielsagend nach einem „Jahr schwerer Prüfungen“. Denn zwischen den Neujahrsansprachen elf und zwölf hat sich viel verändert. Nicht zuletzt Merkels Asylpolitik und, bei aller Hartleibigkeit gegenüber den „Obergrenze!“-Forderungen der CSU, auch ihre Wortwahl.

Insgesamt sind ihre Worte diesmal von der tiefen Erschütterung durch den Terror geprägt, der sich in einem Regionalzug bei Würzburg, am Rande eines Musikfestivals in Ansbach und zuletzt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten so verheerend auswirkte. Dass es Menschen gab, die mit der Tarnung als Flüchtling oder Asylbewerber grausame Terrorpläne umsetzten, hat Merkel nicht nur wegen ihres auch damit verbundenen Popularitätseinbruchs geschockt.

Die Zuversicht kommt dennoch nicht zu kurz – freilich weniger im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Diesen müsse geholfen werden, „hier bei uns Tritt zu fassen und sich zu integrieren“. Optimistisch stimmen Merkel Demokratie, Rechtsstaat und gemeinsame Werte in Deutschland als „Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus“. Der „Welt des Hasses“ müssten Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt entgegengesetzt werden.

In der Union kam das nicht überall gut an. Merkel müsse deutlich machen, dass Migranten nicht mehr nur als Bereicherung empfunden würden, denn keine Gesellschaft halte auf Dauer die Angst aus, dass unter einer Million Flüchtlingen im Land mutmaßliche Terroristen seien. (dpa)

